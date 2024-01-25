- Çağdaş Atan: "Maalesef penaltıyla maçı kaybettik"

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan:

"Penaltı pozisyonu penaltıydı"

"Sakat oyuncular hamle konusunda sıkıntı oluşturdu"

"Emre Mor çok beğendiğim bir oyuncu"

İSTANBUL - RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, uzatma dakikalarında kaybettikleri Fenerbahçe maçı sonrası, "Maçı 0-0 bitirebilirdik. Futbolun güzelliği, maalesef penaltıyla maçı kaybettik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "İlk 20 dakika çok iyi giriş yaptığımız maç oldu. 2-3 kere planladığımız geriden oyun kurarak rakibin arkasına gitmeyi yakaladık. Ama Oosterwolde ve Ferdi'nin muazzam hızları, geçişleri engelledi. Biraz top kaybı yapmaya başladık. Baskıda kaybettiğimiz toplar Fenerbahçe'ye ceza sahası içinde vuruş imkanı sağladı. Figueiredo'nun 2. sarı karttan atılması bütün oyun planımızı bozdu. Fenerbahçe gerçekten çok kaliteli kadrosu var. Hem de ceza sahası içine etkili toplar gönderen isimler var; Tadic, Szymanski, İrfan Can. Sonradan giren oyuncular iyi oyunculardı. İkinci yarıda çok daha iyi mücadele etmeye başladık. Pozisyon da vermeye başladık. Maçı 0-0 bitirebilirdik. Futbolun güzelliği, maalesef penaltıyla maçı kaybettik. Gereksiz yere verilen fauller vardı. Sarı kartlara oyunun tansiyonun arttırırdı. Oyuncularımı üstün mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray'a şampiyonluk yarısında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Penaltı pozisyonu penaltıydı"

Atan, hakemle ilgili konuşmayı sevmediğini belirterek, "Batshuayi'nin pozisyonunu izlemedim. Penaltı verilebilecek pozisyonmuş. Çok hakemle ilgili konuşmayı sevmiyorum. Oyunda kalalım istiyoruz. Oyunda kalınca da B planı deniyor, onu konuşalım ama neye göre konuşalım. Çok hakemi buraya taşımak istemiyorum. Belki yönetimimiz açıklama yapabilir ama gördüğümüz kadarıyla penaltı pozisyonu penaltıydı" diye konuştu.

"Deniz iyi oynadı"

Deniz Türüç'ün performansı ve tartışmalarla ilgili sorulan soruya Atan, "Deniz, gayet iyi oyun oynadı. İlk yarı Tadic'in vücudunu kullanıp Ferdi'yi takip etmesi konusunda uyarmıştık. 1-2 kere futbolun kuralları içerisinde blokladı. Bunları yüksek motivasyon anlamı olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

"Sakat oyuncular hamle konusunda sıkıntı oluşturdu"

Sakat futbolcularla ilgili bilgiler veren turuncu-lacivertlilerin teknik patronu, "Serdar'ın bel spazmı problemi vardı. Son idmandan önce bir sıkıntı yaşamıştı. Sahanın içinde sakatlığı nüksedebilirdi. Pelkas'ın dizinde bir problem vardı. Mehdi'nin üst adalesinde bir sakatlık var. Opoku cezalıydı. Bu 4 oyuncunun olmaması bizi hamle konusunda sıkıntı oluşturdu. Bu oyuncular döndüğünde oyunun içinde daha güçlü kalacağımızı düşünüyorum" dedi.

"İsmimi kullanmasını strese yoruyorum"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin karşılaşma sonrası açıklamalarının sorulması üzerine Atan şöyle dedi: "Biz hiçbir zaman uğraşmadan, bazen iyi oynayarak, iyi savunma yaparak bu lige renk katmaya çalışıyoruz. Benim ismimi kullanmasını strese yoruyorum. Oyuncunun da taraftarın önüne düşürmesini doğru bulmuyorum. Uzun zamandır şampiyon olamayan Fenerbahçe'de bu coşkuyu hırsı anlayabiliyorum."

"Emre Mor çok beğendiğim bir oyuncu"

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Çağdaş Atan, "Emmanuel yaklaşık 10 haftadır aramızda yok. Premier Lig'de Watford'da çıkış yapan bir oyuncu maalesef biz bekleneni alamadık. Kendisi de Watford'a geri döndü. Hücuma kanat bölgesine takviye arayışımız var. Olursa sol bek takviyesi düşüyoruz. Emre Mor, çok beğendiğim bir oyuncu, istediğim bir oyuncu. Fenerbahçe'de istediği kadar süre alamıyor. Belki bu opsiyon değerlendirebilir. Bize katılırsa gücümüze güç katacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.