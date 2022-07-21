Çağdaş Atan: Zor bir sezon bizi bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çağdaş Atan: Zor bir sezon bizi bekliyor

21.07.2022 10:30
Çağdaş Atan: Zor bir sezon bizi bekliyor

SÜPER Lig takımlarından Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Zor sezon bizi bekliyor.

SÜPER Lig takımlarından Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Zor sezon bizi bekliyor. Kayseri halkından bizi desteklemelerini istiyoruz" dedi.

Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Dün hazırlık maçında Alanyaspor ile karşılaşan Kayseri temsilcisi mücadeleyi 2-1 kazandı. Çalışmaları değerlendiren Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "İki iyi takımın iyi maçı oldu. Sanki lig maçı gibi oldu. Çok keyif aldık. Tabii kazanmak bizim için önemli, güzel motivasyon. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Çok sağlıklı bir çalışma ortamı var, burada rahatız, çok iyi çalışıyoruz. Yoruluyoruz ama karşılığını yavaş yavaş sahada almak istiyoruz ve alıyoruz gibi gözüküyor. Zor fikstür var. Zor sezon bizi bekliyor. Kayseri halkından bizi desteklemelerini istiyoruz.  Fedakarlık, mücadele, savaş sezonunda Kayserispor için bunu insanların taraftarların hiçbir zaman unutmaması gerekiyor. Çünkü bazı mevkilerdeki 1-2 sakatlık bizi çok zor durumlara düşürebilir. O yüzden iyi çalışıyoruz, iyi yoldayız. İnşallah iyi başlayıp iyi götürmek istiyoruz" diye konuştu.

"EN ÇOK GELİŞME KAT ETTİĞİMİZ ŞEY ÖNDE PRES"

Genç çalıştırıcı Çağdaş Atan konuşmasının devamında, "Bizi en çok mutlu eden ve en çok gelişme kat ettiğimiz şey önde pres. Müthiş pres yapıyoruz. Topa sahip olmaya başladık. Onu biraz daha oturtacağız. Oyuncular oyuna ve bize inandılar. Kendilerini bize teslim ettiler. Şu an her şey bizim için olumlu gözüküyor ama tabii bu iki tane daha hazırlık maçı oynayacağız. Sonra çok ciddi bir maçla lige başlayacağız. Bu hazırlık maçlarını da kazanmak motivasyon için önemli ama size hiçbir şey kazandırmıyor. Oyun bizim için önemli" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Çağdaş Atan: 'Hazırlık maçı da olsa kazanmak önemli' Çağdaş Atan: 'Hazırlık maçı da olsa kazanmak önemli'
Kaynak: DHA

Kayserispor, Çağdaş Atan, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çağdaş Atan: Zor bir sezon bizi bekliyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:33 Kayınbabası tarafından bıçaklanan damat, yakınlarıyla saldırganın evini basınca kurşunlandı
10:29 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar baskısı arttı! Yükselmeye başladı
10:23 Korkunç cinayet! Tacizciyi öldürmek için dehşete düşüren bir plan yaptılar
10:20 Meral Akşener'le sohbet eden genç "Abi" dedi! Aldığı yanıt yüzleri güldürdü
10:10 Galatasaray'ın Grillitsch transferine 'maaş' engeli! Orta yol için uğraşılıyor
10:10 İBB'den koronavirüs açıklaması: Maske zorunluğu, toplu taşıma araçlarında ve kapalı ortamlarda yeniden yürürlüğe konmalı
09:59 İş yerini üç kez soyduğu yetmedi! Bir de tuvaletini yaparken kameraya yakalandı
09:35 Ruslar Avrupa'ya gaz verdi! Fiyatlar düşüyor
09:35 Zorunlu kapatma yeniden mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı
09:32 Yeni filminin galasında etek giyen Brad Pitt sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 10:42:26. #1.12#
SON DAKİKA: Çağdaş Atan: Zor bir sezon bizi bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement