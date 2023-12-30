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Çağdaş Bodrum Spor, Ahmet Çakı ile üst üste 2 galibiyet aldı - Son Dakika
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Çağdaş Bodrum Spor, Ahmet Çakı ile üst üste 2 galibiyet aldı

Çağdaş Bodrum Spor, Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda antrenör Ahmet Çakı yönetiminde üst üste 2 kritik galibiyet elde etti. İlk maçında düşme hattındaki rakibi Merkezefendi Belediyesi Basket'i yenen Bodrum ekibi, ardından Play-Off barajındaki Manisa Büyükşehir Belediyespor'u da mağlup etti. Çağdaş Bodrum Spor, ligdeki 14 maçta 5 galibiyet elde ederek sezonu mutlu kapattı.

Çağdaş Bodrum Spor, Ahmet Çakı ile üst üste 2 galibiyet aldı
30.12.2023 - 12:06,
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BODRUM,

BASKETBOL Süper Ligi'ndeki ilk sezonunu geçiren Çağdaş Bodrum Spor, antrenörlük görevine Ahmet Çakı'nın gelmesiyle ilk kez üst üste 2 kritik galibiyet aldı. Çakı'yla çıktığı ilk maçta düşme hattındaki rakibi Merkezefendi Belediyesi Basket'i 19 sayı geriden gelip 88-84 yenerek düşme potasına girmekten kurtulan Bodrum ekibi, Play-Off barajındaki Manisa Büyükşehir Belediyespor'u da deplasmanda baştan sona üstün bir oyunla 75-69'la geçti. Ligde 14 maçta 5 galibiyete ulaşan Çağdaş Bodrum, Pınar Karşıyaka'yı yenen 4 galibiyetli Merkezefendi Belediyesi Basket'in üzerinde yılı mutlu kapattı.

Oyuncularını kutlayan Ahmet Çakı, "Manisa takımı geçen yıl yaptıkları iş ile Avrupa Kupası hakkını da kazandı. Maçta hücumda çok iyi olmasak da savunmayı hiç bırakmadık, onun üzerine çalışıyoruz. Deplasmanda alınan galibiyet bizim için çok önemli. Sadece sıralama için değil takımın birbirine inancı, olaya inancı ve çalışma şevki bu sayede artıyor. Manisa takımını ve oyuncularımı tebrik ediyorum. Benim elimde sihirli bir değnek yok. Daha önceki hoca Ender Arslan 1 senede iyi bir takım kurmuş onun takımıyla oynuyorum. Gelip her şeyi değiştirdi iki maç kazandı gibi bir durum yok. Savunmada değişiklikler yaptık, rotasyonu genişletmeye çalışıyorum üzerine çalışacağız" dedi.

Kaynak: DHA
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