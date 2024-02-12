Çağdaş Bodrum Spor, Bursaspor'u 87-76 yenerek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika
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Çağdaş Bodrum Spor, Bursaspor'u 87-76 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

Çağdaş Bodrum Spor, Bursaspor\'u 87-76 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Çağdaş Bodrum Spor, evinde Bursaspor'u 87-76 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Ahmet Düverioğlu'nun 23 sayıyla öne çıktığı maçta Bodrum ekibi, ilk periyottan itibaren üstünlüğünü korudu.

12.02.2024 21:14
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MUĞLA,

SALON: Menteşe

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Kerem Yılmaz

ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 5, Can Uğur Öğüt 5, Alibegovic 12, Ahmet Düverioğlu 23, Johnson 18, Warren 15, Fatih Cantitiz 7, Moore 2, Cavit Ege Havsa

BURSASPOR: Young 13, Michineau 5, Brown 16, Sarper David Mutaf 13, Hamilton 7, Floyd 22, Ömer Utku Al, Semih Erden, Mehmet Atalan, Metin Türen

1'İNCİ PERİYOT: 21-11

İLK YARI: 44-26

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-53

Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Çağdaş Bodrum Spor, üst üste ikinci galibiyetini iç sahada Bursaspor'u 87-76 yenerek aldı.

Muğla Menteşe Spor Salonu'nda ev sahibi ekibin baştan sona önde götürdüğü karşılaşmanın ilk periyodu 21-11, ilk devresi 44-26, üçüncü periyodu da 65-53 Çağdaş Bodrum'un üstünlüğüyle tamamlandı. Ligde 20 maçta 7 galibiyete ulaşarak yarıştaki rakipleri Merkezefendi Belediyesi Basket, Büyükçekmece ve Bahçeşehir Koleji'ni yakalayan Bodrum ekibinde Ahmet Düverioğlu 23 sayı kaydetti.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Çağdaş Bodrum Spor, Bursaspor'u 87-76 yenerek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika
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