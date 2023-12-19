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Çağdaş Bodrum Spor'da Antrenör Ender Arslan ile yollar ayrıldı, kaptan Hakan Yapar Ankaragücü'ne transfer oldu - Son Dakika
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Çağdaş Bodrum Spor'da Antrenör Ender Arslan ile yollar ayrıldı, kaptan Hakan Yapar Ankaragücü'ne transfer oldu

Çağdaş Bodrum Spor, Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda alt sıralardan kurtulamadı. Antrenör Ender Arslan'la yollar ayrılırken, takım kaptanı Hakan Yapar Ankaragücü'ne transfer oldu.

Çağdaş Bodrum Spor\'da Antrenör Ender Arslan ile yollar ayrıldı, kaptan Hakan Yapar Ankaragücü\'ne transfer oldu
19.12.2023 - 10:26,  Güncelleme: 10:31
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çağdaş Bodrumspor, 39 yaşındaki oyuncusu Hakan Yapar ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Takımımızın 2022-2023 sezonu şampiyon kadrosunda yer alan, aynı sezon içinde TBL'nin en iyi yerli oyuncusu seçilen ve bu sezonda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de takımımıza sayısız katkısı bulunan Hakan Yapar ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çağdaş Bodrum Spor'da Antrenör Ender Arslan ile yollar ayrıldı, kaptan Hakan Yapar Ankaragücü'ne transfer oldu - Son Dakika
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