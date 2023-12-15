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Çağdaş Bodrum Spor, Tofaş deplasmanında telafi arıyor - Son Dakika
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Çağdaş Bodrum Spor, Tofaş deplasmanında telafi arıyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde alt sıralardaki rakiplerinden Samsunspor'a yenilen Çağdaş Bodrum Spor, Tofaş deplasmanında telafi arayacak. Karşılaşma Tofaş Spor Salonu'nda saat 15.30'da yapılacak. Çağdaş Bodrum Spor, ligdeki ilk sezonunda 3 galibiyet elde etti.

Çağdaş Bodrum Spor, Tofaş deplasmanında telafi arıyor
15.12.2023 - 11:49,  Güncelleme: 11:50
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BODRUM,

BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen hafta alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Samsunspor'a evinde yenilince kendisini düşme hattıyla puan puana bulan Çağdaş Bodrum Spor yarın Tofaş deplasmanında telafi arayacak.

Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Bodrum ekibi ligdeki ilk sezonunda 11 maçı 3 galibiyetle geçti. Tofaş'ın ise bu sezon 5 galibiyeti bulunuyor. Antrenör Ender Arslan, kazanıp yükselişe geçmek istediklerini söyledi.

Kaynak: DHA
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