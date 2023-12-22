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Çağdaş Bodrum Spor'un yeni antrenörü Ahmet Çakı, başarı hedefliyor - Son Dakika
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Çağdaş Bodrum Spor'un yeni antrenörü Ahmet Çakı, başarı hedefliyor

Çağdaş Bodrum Spor'un yeni antrenörü Ahmet Çakı, takımın başarılı olacağını belirterek, yeni yapılanma ve farklı taktiklerle daha da güçlü bir yapıya sahip olacaklarını söyledi. Çakı, tüm sporseverleri yarınki karşılaşmaya davet etti.

Çağdaş Bodrum Spor\'un yeni antrenörü Ahmet Çakı, başarı hedefliyor
22.12.2023 - 12:57,
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çağdaş Bodrum Spor'un yeni antrenörü Ahmet Çakı, başarılı olacaklarını söyledi. Ender Arslan'ın yerine göreve getirilen 48 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, yeni yapılanma ve farklı taktiklerden oluşan daha da güçlü bir yapı ile sahaya çıkacaklarını belirtirken, Çağdaş Bodrum Spor'un yarın Merkezefendi Belediyesi Basket'le Menteşe Spor Salonu'nda oynayacağı karşılaşmaya tüm sporseverleri davet etti.

Çakı, "Türkiye Basketbol Ligi zor bir lig. Bu konuda Çağdaş Bodrum Spor güzel bir başarı elde etti. TBL'den ilk yılında hemen BSL'ye yükselmek önemli bir başarı. Benimle ilgili olarak Çağdaş Bodrum'dan böyle bir teklif aldığımda açıkçası böyle bir şehir, bir ilçe takımında gelip burada basketbola kazandırılacak bir proje olarak gördüm. Bu tarzda daha önce de bir kulüpte çalıştım.  Amacımız öncelikle kazanan bir takım haline gelip bir şekilde ligin ilk yılına adaptasyonu hızlandırmak, devamında üstüne koyarak burada güzel bir kültür yaratmak. Amacımız oynayacağımız ilk maça en iyi bir şekilde hazır olmak" dedi.

Kendisi için güzel bir heyecan olduğunu belirten Çakı, "Sezon ortasında takım almaya alıştım. Açıkçası bu benim sezon ortasında beşinci kez takım alışım olacak. Oyuncu arkadaşlar da istekli ama normal olarak yeni bir antrenör geldiğinde uyum sağlaması gereken birçok detay oluyor. Biz de onların kafasını çok karıştırmadan var olan düzene kendimizi uyarlayarak bu ilk maçı oynayacağız. Hedefim konusunda yorum yapmam açıkçası zor. Bu işler sezon başındayken konuşurken bile zor. Benim her zaman çalıştığım takımlardaki amacım önümüzdeki ilk maçı kazanmak. Hele şimdi sezon ortasında takıma dahil olduk. İlk yarıda bitmek üzere. İlk amacımız, basketbol seviyesini arttırmak" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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