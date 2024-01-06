Çağdaş Bodrum ve Aliağa Petkimspor, ilk yarının son maçında karşılaşacak

Basketbol Süper Ligi'nde farklı hedefler peşindeki Ege temsilcileri Çağdaş Bodrum Spor ve Aliağa Petkimspor yarın ilk yarının son maçında karşılaşacak. Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak.

Antrenör Ahmet Çakı yönetiminde çıktığı 2 maçı da kazanarak ligdeki ilk yılında devreyi düşme hattının üzerinde tamamlamayı garantileyen Çağdaş Bodrum, 14 haftada 5 galibiyet aldı. Muğla temsilcisi mücadeleye ilk kez 3'te 3 yapıp alt sıralarla arasındaki farkı açma hedefiyle çıkacak.

Geçen hafta evinde Büyükçekmece galibiyetiyle 7 galibiyete ulaşarak play-off hattındaki yerini koruyan Petkimspor, bu maçı kazanıp hem ilk yarıyı ilk 8'de tamamlamayı hem de Türkiye Kupası finallerine gitmenin biletini almayı istiyor. Petkim, deplasmandaki 5 maçlık yenilgi serisine de son vermenin hesaplarını yapıyor.