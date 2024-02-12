Çağdaş Bodrumspor, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 87-76 yendi - Son Dakika
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Çağdaş Bodrumspor, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 87-76 yendi

Çağdaş Bodrumspor, Bursaspor İnfo Yatırım\'ı 87-76 yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Çağdaş Bodrumspor, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 87-76 yendi. Maçın salonu Menteşe'de oynandı ve hakemler Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu ve Kerem Yılmaz'dı. Çağdaş Bodrumspor'da Ahmet Düverioğlu 23 sayıyla öne çıkarken, Bursaspor İnfo Yatırım'da Floyd 22 sayıyla en skorer oyuncu oldu.

12.02.2024 21:41  Güncelleme: 21:44
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Salon: Menteşe

Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Kerem Yılmaz

Çağdaş Bodrumspor: Artis 5, Can Uğur Öğüt 5, Warren 15, Alibegovic 12, Ahmet Fatih Cantitiz 7, Moore 2, Ahmet Düverioğlu 23, Cavit Ege Havsa, Johnson 18

Bursaspor İnfo Yatırım: Young 13, Floyd 22, Ömer Utku Al, Michineau 5, Semih Erden, Brown 16, Sarper Mutaf 13, Mehmet Atalan, Metin Türen, Hamilton 7

1. Periyot: 21-11

Devre: 44-26

3. Periyot: 65-53

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Çağdaş Bodrumspor, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 87-76 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çağdaş Bodrumspor, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 87-76 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çağdaş Bodrumspor, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 87-76 yendi - Son Dakika
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