Çağdaş Bodrumspor, Bursaspor İnfo Yatırım maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Çağdaş Bodrumspor, Bursaspor İnfo Yatırım maçına hazırlanıyor

Çağdaş Bodrumspor, Bursaspor İnfo Yatırım maçına hazırlanıyor

Çağdaş Bodrumspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım'ı konuk edecek. Başantrenör Ahmet Çakı, takımın her maçta iyi performans sergilediğini ve her hafta galibiyet için sahaya çıktıklarını belirtti. Çakı, Bursaspor İnfo Yatırım maçını da seyircilerin desteğiyle kazanmak istediklerini söyledi. Karşılaşma Menteşe Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

09.02.2024 13:09  Güncelleme: 13:10
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Çağdaş Bodrumspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında 12 Şubat Pazartesi günü konuk edeceği Bursaspor İnfo Yatırım maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Çağdaş Bodrumspor Başantrenörü Ahmet Çakı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin yeni takımı olmalarına rağmen her karşılaşmada sonuna kadar iyi oynadıklarını söyledi.

Ligin zorlu olduğunu belirten Çakı, her hafta kazanmak için sahaya çıktıklarını dile getirdi.

Çakı, evlerinde oynayacakları Bursaspor İnfo Yatırım maçını da seyircilerinin desteğiyle kazanmak istediklerini ifade etti.

Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: AA

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