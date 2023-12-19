 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çağdaş Bodrumspor'da Başantrenör Ender Arslan ve oyuncu Hakan Yapar ile yollar ayrıldı. - Son Dakika
Üye Girişi

Çağdaş Bodrumspor'da Başantrenör Ender Arslan ve oyuncu Hakan Yapar ile yollar ayrıldı.

Çağdaş Bodrumspor'da üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından Başantrenör Ender Arslan ve tecrübeli oyuncu Hakan Yapar ile yollar ayrıldı. Arslan ve Yapar ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıklandı.

Çağdaş Bodrumspor\'da Başantrenör Ender Arslan ve oyuncu Hakan Yapar ile yollar ayrıldı.
19.12.2023 - 13:46,  Güncelleme: 13:46
Abone Ol

Çağdaş Bodrumspor'da üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından Başantrenör Ender Arslan ve tecrübeli oyuncu Hakan Yapar ile yollar ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Çağdaş Bodrumspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Arslan ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilerek "Teşekkürler Ender Arslan. Takımımızın 2022-23 sezonu TBL şampiyonu olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'ine yükselmesinde büyük katkısı bulunan Başantrenörümüz Ender Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmaya karar vermiş bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli basketbolcu Hakan Yapar ile de yolların ayrıldığı belirtilerek "Takımımızın 2022-23 sezonu şampiyon kadrosunda yer alan, aynı sezon içinde TBL'nin en iyi yerli oyuncusu seçilen ve bu sezonda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'inde de takımımıza sayısız katkısı bulunan Hakan Yapar ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Örnek karakteri, centilmenliği ve başarılarıyla Bodrum'un takımına verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ender Arslan, basketbol, Sigorta, Türkiye, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çağdaş Bodrumspor'da Başantrenör Ender Arslan ve oyuncu Hakan Yapar ile yollar ayrıldı. - Son Dakika


14:27
Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:19
Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11
Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı
13:58
Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:34
İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28
GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
13:27
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı

Son Dakika
14:27 Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:19 Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11 Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı
13:58 Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:27 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
13:34 İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28 GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
12:58 Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
11:50 Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 14:45:40. #1.12#
SON DAKİKA: Çağdaş Bodrumspor'da Başantrenör Ender Arslan ve oyuncu Hakan Yapar ile yollar ayrıldı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement