Çağdaş Bodrumspor, Pınar Karşıyaka maçı için hazır

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı için hazırlıklara başladı

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmaları yaptı. Oyuncular, çift kale maç sonrası bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. İlk 11'de forma giyen oyuncular ise rejenerasyon çalışmasıyla günü noktaladı. Fenerbahçe, yarın yapacağı son antrenmanın ardından Trabzon'a gidecek.