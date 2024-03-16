Çağdaş Bodrumspor, Pınar Karşıyaka\'ya 1 sayı farkla mağlup oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde karşılaştığı Pınar Karşıyaka'ya 98-97'lik skorla mağlup oldu.
Hakemler: Yener Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Nazlı Çisil Güngör
Çağdaş Bodrumspor: Dominic Jordan Artis 21, Can Uğur Öğüt, Christopher Tirrell Warren 31, Amar Alibegovic 14, Ahmet Fatih Cantitiz 11, Melih Kurtay, Berkay Genç, Erkan Veyseloğlu, Ben Alexander Moore 9, Ahmet Düverioğlu 6, Cavit Ege Havsa, Jaron Johnson 5
Başantrenör: Ahmet Çakı
Pınar Karşıyaka: Jaylon Marcus Brown 8, Vernon A Carey Jr 2, Errıck Mc Collum 25, Furkan Haltalı, Hakan Sayılı, Efe Ergi Tırpancı, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 3, Kelan Dewayne Martın 31, Vittorio Brown 25, Mert Celep 1, Kenan Sipahi 3
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. Periyot: 27-27
Devre: 44-52 (Pınar Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 61-71 (Pınar Karşıyaka lehine) - MUĞLA
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor maçının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı. Antalyaspor'un gollerini Bünyamin Balcı ve Buksa attı.
Çorum FK Teknik Sorumlusu Ziya Akçeken, Manisa FK maçının ardından, "Her maça en iyi şekilde hazırlanıp play-off potasında kalarak hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi. Akçeken, maçta geriye düştükten sonra takımın mücadeleci oyununu ve galibiyeti değerlendirdi. Ayrıca, kalan maçlara en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve play-off'taki yerlerini garantilemek istediklerini belirtti.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Osasuna maçının son dakikalarında oyuna giren Arda Güler'in orta sahaya yakın mesafeden şutunda direkten dönen top pozisyonu için 'Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir.' dedi. Ancelotti, Arda Güler'in gol atamamasının önemli olmadığını belirtti ve Vinicius'un maçta gösterdiği performansı övdü. Ancak Vinicius, sarı kart gördüğü için gelecek hafta takımda yer alamayacak. Marca gazetesi ise Arda Güler için 'dahi' yakıştırması yaparak, Ancelotti'ye 'Artık Arda'yı bize 5 dakikadan daha fazla izlettirmenin zamanı geldi.' çağrısında bulundu.
La Liga'da Osasuna deplasmanından 4-2'lik galibiyetle ayrılan Real Madrid, liderliğini devam ettirdi. Arda Güler'in son dakikalarda direğe takılan şutuyla yakaladığı gol fırsatı ise sonuç vermedi.
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Mislav Orsic, yarın oynanacak Fenerbahçe maçında kazanmayı umduğunu belirtti. Orsic, geçen yıl yaşadığı sakatlık sonrası takıma geri dönmekten mutluluk duyduğunu ve hedeflerine ulaşmak için takıma yardımcı olmayı umduğunu ifade etti.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Bünyamin Balcı ve Adam Buksa'nın attığı gollerle Antalyaspor öne geçti.
Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, ülkemizde futbolun sahada oynanan oyunu içerideki futbolcuların belirlemesi gerektiğini söyledi. Dalcı, hakem kararlarını eleştirerek, maçı yöneten ve VAR'daki hakemlerin skorun bu şekilde bitmesinin nedeni olduğunu düşündüğünü ifade etti.
Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u konuk ettiği maça son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Fernando Santos, oyuncuların performansını değerlendirerek kadroda değişiklikler yaptı. Ayrıca, Beşiktaşlı futbolcular epilepsi hastalarına destek olmak amacıyla mor gözlüklerle sahaya çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ilk yarısı mavi-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi. Atal'ın golüyle Adana Demirspor galibiyete ulaştı.
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