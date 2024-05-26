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Ordulu milli sporcu Çağla Baş, İspanya'da yapılacak Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na daha önce kota almayı başaran Çağla Baş, 31 Mayıs-7 Haziran'da İspanya'nın Granada kentinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamladı.

Şampiyona için kentten ayrılan Çağla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceleri bulunduğunu söyledi.

Kariyerinde Avrupa üçüncülüğü olduğunu anlatan Çağla, Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğu armağan etmek istediği dile getirdi.

Milli atıcı, şampiyonada 10 metre R2-R3 destekli ve desteksiz tüfek branşında yarışacağını kaydetti.

Şampiyonanın Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi kendisine katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Çağla Baş, "Altın madalya kazanmam durumunda moral bulmuş olacağım. Aynı zamanda Paris'e daha hazırlıklı gitmiş olacağım." dedi.