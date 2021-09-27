Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'yü, İspanyol devi Real Madrid'in transfer etmek istediği iddia edildi.
Star'ın İspanyol basınından Defensa Central'a dayandırdığı habere göre; Real Madrid, Ramos ve Varane'dan sonra oluşan krizi Çağlar Söyüncü ile çözmek istiyor.
Bu transferi 45 milyon euro civarında bir bedele sonuçlanabileceği aktarıldı. İngiltere Premier Lig'de en iyi savunmacılar arasında gösterilen Çağlar'ın İspanya'yı tercih edip etmeyeceği merak konusu oldu.
Son Dakika › Spor › Çağlar Söyüncü, ocak ayında Real Madrid'e imza atıyor iddiası ortaya atıldı - Son Dakika Spor