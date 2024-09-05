Cahide Eke Bronz Madalya Kazandı

Spor

PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli para judocu Cahide Eke, kadınlar J2 48kg bronz madalya karşılaşmasında Almanya'dan Isabell Thal'ı ippon ile mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Milli para judocu Cahide Eke, kadınlar J2 48kg bronz madalya maçında Almanya'dan Isabell Thal ile karşı karşıya geldi. Rakibini ippon ile mağlup eden Cahide Eke, bronz madalyanın sahibi oldu.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bronz madalya kazanan milli para judocu Cahide Eke'yi tebrik etti. Bakan Bak mesajında, "Paris2024 Paralimpik Oyunları para judoda günün ikinci madalyasını ülkemize kazandıran milli sporcumuz Cahide Eke'yi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.