Camaj\'ın son anlardaki pasları Muğlaspor\'u 2 maçta yenilgiden kurtardı

Camaj'ın son anlardaki pasları Muğlaspor'u 2 maçta yenilgiden kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TRENDYOL 1'inci Lig'de Muğlaspor'da Astana'dan kadroya dahil edilen 29 yaşındaki Dirton Camaj, Van Spor FK ve Iğdır FK maçlarında son dakikalarda asist yaptı. Camaj'ın paslarıyla iki maçta 2-2 berabere kalan Muğlaspor, mağlubiyetten kurtulup milli araya umutlu girdi.
TRENDYOL 1'inci Lig'de milli ara öncesi evinde oynadığı Iğdır Futbol Kulübü ile 90+3'te Yasin'in attığı golle 2-2 berabere kalan Muğlaspor'da sol kanat Dirton Camaj son dakikalarda yaptığı asistlerle takımına hayat verdi. Sezon başında Kazakistan'ın Astana takımından kadroya dahil edilen 29 yaşındaki futbolcu, 2-2 sona eren Van Spor FK ve Iğdır FK müsabakalarında son anlarda beraberliği getiren gollerin asistini yaptı.
Camaj, 6'ncı haftada Atatürk Stadı'nda oynanan Van Spor FK müsabakasında rakip 2-1 öndeyken 89'uncu dakikada Osundina'ya golü attırdı. Muğlaspor bu maçtan puanla ayrılırken, geçen hafta da benzer senaryo yaşandı. Iğdır FK uzatma dakikalarına 2-1 önde girdi. Son anlarda 90+3'te Camaj'ın pasında takımın golcüsü Yasin Uzunoğlu fileleri havalandırıp skoru 2-2'ye getirdi. Camaj'ın nokta atışı paslarıyla son dakikalarda 2 gol birden bulan Muğlaspor mağlubiyetlerden kurtulup milli araya üst sıralar için umutlu girdi.
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