Camaj'ın son anlardaki pasları Muğlaspor'u 2 maçta yenilgiden kurtardı - Son Dakika
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Camaj'ın son anlardaki pasları Muğlaspor'u 2 maçta yenilgiden kurtardı

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Camaj\'ın son anlardaki pasları Muğlaspor\'u 2 maçta yenilgiden kurtardı
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TRENDYOL 1'inci Lig'de Muğlaspor'da Astana'dan kadroya dahil edilen 29 yaşındaki Dirton Camaj, Van Spor FK ve Iğdır FK maçlarında son dakikalarda asist yaptı. Camaj'ın paslarıyla iki maçta 2-2 berabere kalan Muğlaspor, mağlubiyetten kurtulup milli araya umutlu girdi.

TRENDYOL 1'inci Lig'de milli ara öncesi evinde oynadığı Iğdır Futbol Kulübü ile 90+3'te Yasin'in attığı golle 2-2 berabere kalan Muğlaspor'da sol kanat Dirton Camaj son dakikalarda yaptığı asistlerle takımına hayat verdi. Sezon başında Kazakistan'ın Astana takımından kadroya dahil edilen 29 yaşındaki futbolcu, 2-2 sona eren Van Spor FK ve Iğdır FK müsabakalarında son anlarda beraberliği getiren gollerin asistini yaptı.

Camaj, 6'ncı haftada Atatürk Stadı'nda oynanan Van Spor FK müsabakasında rakip 2-1 öndeyken 89'uncu dakikada Osundina'ya golü attırdı. Muğlaspor bu maçtan puanla ayrılırken, geçen hafta da benzer senaryo yaşandı. Iğdır FK uzatma dakikalarına 2-1 önde girdi. Son anlarda 90+3'te Camaj'ın pasında takımın golcüsü Yasin Uzunoğlu fileleri havalandırıp skoru 2-2'ye getirdi. Camaj'ın nokta atışı paslarıyla son dakikalarda 2 gol birden bulan Muğlaspor mağlubiyetlerden kurtulup milli araya üst sıralar için umutlu girdi.

Kaynak: DHA
TrendyolIğdırSporVanSon Dakika

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