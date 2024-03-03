Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Belediyespor\'u maçta yalnız bırakmadı

DENİZLİ (İHA) – Çameli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Çameli Belediye Başkan Adayı Cengiz Arslan, seçim yoğunluğuna rağmen Çameli Belediyespor'u Yeşilyuvaspor maçında yalnız bırakmadı.
Çameli Belediyespor ve Yeşilyuvaspor arasında oynanan maçı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Adayı Cengiz Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Nesibe Keskin, Belediye Meclisi Üyeleri ve Belediye Meclisi Üyesi adayları ile AK Parti Kadın Kolları üyeleriyle birlikte tribünden takip etti. Sporun gerektirdiği ahlak ve nezaket çerçevesinde gerçekleşen maçta Çameli Belediyespor ve Yeşilyuvaspor 2-2 berabere kaldı.
Her iki takım sporcularını tebrik eden Başkan Arslan, "Takımımızda oynayan oyuncularımıza bizleri mücadeleleriyle gururlandırdıkları için teşekkür ediyoruz. Tebrikler Çameli Belediyespor" dedi. - DENİZLİ
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Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü, Develi Belediyespor'u mağlup ederek dördüncü kupasını kazandı ve Kayseri şampiyonu oldu. Kulüp, Türkiye grup müsabakalarında Kayseri'yi temsil edecek.
Develi Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi 22. haftasında Galatasaray'a konuk oldu ve 3-0 mağlup oldu.
Türkiye'nin birçok noktasından yola çıkarak İstanbul'da bir araya gelen off-road tutkunları yarışarak hünerlerini sergiledi. Ekstrem sporseverlerin buluştuğu etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Oluşturulan parkur ve şoförlerin yaşadığı zorluklar dron ile görüntülendi. Off-road etkinliğine katılan pilotlar, organizasyonun güzelliğini ve stres atma imkanını vurguladılar.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftasında Kapaklıspor, Esenler Erokspor'u deplasmanda 86-78 yenerek galip geldi. Esenler Erokspor, dış atışlardan bulduğu sayılarla ilk çeyreği önde kapattı. Ancak Kapaklıspor'un dış atışlarıyla skor avantajını elde etmesiyle ilk yarı 49-45 sona erdi. Mücadelenin sonunda ise Kapaklıspor, uzatma dakikalarında üstünlük sağlayarak maçı 86-78 kazandı.
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Kış Trofesi'nin 3. ayağı, yeterli rüzgar olmadığı için yapılamadı. 7 ülkeden 38 yelkenli yatın katıldığı yarışlar, 3 Mart'ta yapılacak son ayağın ardından sona erecek.
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