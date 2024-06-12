Çameli Belediyesi Ödüllü ELO Satranç Turnuvası Düzenliyor

Spor

Çameli Belediyesi tarafından ödüllü ELO Satranç turnuvası düzenliyor. Turnuva 6-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

Çameli Belediyesi satranç tutkunları için özel bir etkinlik düzenleniyor: Çameli Belediyesi tarafından 6-8 Temmuz 2024 tarihleri arasında ödüllü ELO satranç turnuvası gerçekleştirilecek. Turnuva, uluslararası satranç takviminde önemli bir yer tutuyor ve katılımcılara ELO puanı kazanma fırsatı sunuyor. Çameli'nin doğal güzellikleriyle birleşen etkinlik, satranç severler için unutulmaz bir deneyim olacak. Turnuvanın ardından 10 Temmuz 2024 tarihinde misafir olarak ilçeye gelecek olan Azerbaycanlı öğrenciler ile Denizli'den gelecek 20 öğrenci arasında Satranç Şenliği yapılacaktır. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Bu etkinlik, farklı kültürlerden gelen öğrencilerin kaynaşması ve dostluk bağlarının güçlenmesi açısından önemli bir fırsat sunuyor olacak" dedi. - DENİZLİ