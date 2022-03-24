Çameli Belediyespor 3 puan parolasıyla kenetlendi - Son Dakika

DENİZLİ(İHA) – Denizli 1. Amatör Lig E Grup takımlarından Çameli Belediyespor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı İğdir Kayagücüspor maçı için 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak.

Çameli Belediyespor, 1. Amatör Lig E Grubunda hafta sonu Çivril ilçesinde oynayacakları İğdir Kayagücüspor karşılaşması için hazırlıklarına devam ediyor. Çameli Belediyespor Teknik Direktörü Musa İvgin, "Her maça aynı ciddiyetle sıkı bir şekilde yoğun olarak çalışıyoruz. Bu maçta parolamız '3 puan' olarak belirledik. İlçemizin kendi çocuklarından oluşan ekibimize güvenimiz tam tüm futbolcularımızın hırsından ve azminden çok memnunuz. Bazı eksik hatalarımız var herkes maçlarda oynayabilmek için adeta birbirleriyle yarışır haldeler. Spor severlere güzel bir futbol seyrettirmek istiyoruz. Galip gelmek istiyoruz ve güvenimiz tam" diye konuştu.

Karşılaşma öncesi 3 puan için çalışan Yeşil Beyazlı ekip, 27 Mart 2022 Pazar günü Çivril ilçesinde sahaya çıkacak. - DENİZLİ