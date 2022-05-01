Çameli Belediyespor'da 3-0'dan geri dönüş 1 puanı getirdi - Son Dakika
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Çameli Belediyespor'da 3-0'dan geri dönüş 1 puanı getirdi

01.05.2022 09:30
Çameli Belediyespor'da 3-0'dan geri dönüş 1 puanı getirdi

Denizli 1. Amatör Lig takımlarından Çameli Belediyespor, 3-0 geriye düştüğü Yatağanspor maçında önemli bir geri dönüşe imza atarak 1 puanı koparmayı başardı.

Denizli 1. Amatör Lig takımlarından Çameli Belediyespor, 3-0 geriye düştüğü Yatağanspor maçında önemli bir geri dönüşe imza atarak 1 puanı koparmayı başardı.

Denizli 1. Amatör Lig e Grubunda oynanan 10'uncu hafta maçında Çameli Belediyespor ile Yatağanspor, Yatağan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Çameli Belediyespor, deplasmanda 3-0 geriye düştüğü maçta önemli bir geri dönüşe imza atarak Yatağanspor ile 3 - 3 berabere kaldı.

E grubunun ligin en ağır grubu olduğuna dikkat çeken Teknik Direktör Musa İvgin, "Herkes bir birini yenecek güç ve kaliteye sahip durumda. Maçlar zorlu geçiyor. Yatağanspor beklediğimizden biraz daha iyiydi. İşin aslı ilk 15 dakika hariç oyunun tamamında biz vardık. Özellikle ikinci yarı çok baskılı oynadık. Direk rakibimiz olduğu için maçın öneminin bilincindeydik. Çok da pozisyona girdik. İkinci yarı oyuncularımla konuştuk. Bu işi daha bitirici daha iyi yapmamız gerektiğini söyledik. Öne ileri ayağa oynamaları gerektiğini söyledik. Oynadılar, yaptılar, Yatağanspor'un kalesini abluka altına aldılar. 3-0 geriden gelip, 3-3 maçı çevirmek kolay değil. İşte futbolun güzelliği de tam bu noktada başlıyor. 1-0'dan maçı çevirmek zor değil, 2-0 geriden gelip kazanmak da imkansız olamaz ama 3-0'lık mağlubiyetten 3-3 maçı çevirmek muhteşem bir geri dönüştür, zaferdir. Hafızalara kazınır müthiş mücadele, futbol tarihinde unutulmaz maç olarak iz bırakır" dedi.

İyi bir oyun sergileyen oyuncuların kutlayan İvgin, "Oyunumuzu gösterdik. Devre arasında biraz daha hücum oynamaya karar verdik ve futbolcularımız da devre arasındaki bu söylediklerimizi yaptılar. İkinci yarı daha ayağa oynayarak, çok pozisyona girdik. Sonuç daha farklı olabilirdi ama ben hem rakip takımı hem de oyuncularımı yürekten kutluyorum. Güzel bir geri dönüşle 1 puan çıkarttık. Ancak söz verdiğimiz gibi her geçen hafta bir vites daha artırarak, futbol severlere daha iyi bir futbol izlettireceğiz. Ben emeklerinden dolayı tüm futbolcularımı kutluyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Çameli Belediyespor'da 3-0'dan geri dönüş 1 puanı getirdi
Çameli Belediyespor'da 3-0'dan geri dönüş 1 puanı getirdi
Çameli Belediyespor'da 3-0'dan geri dönüş 1 puanı getirdi

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Amatör Lig, Denizli, oyunlar, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çameli Belediyespor'da 3-0'dan geri dönüş 1 puanı getirdi - Son Dakika


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