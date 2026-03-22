Başkan Arslan, Çamlıbel\'de Voleybol Turnuvasına katıldı

Denizli'nin Çameli ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Voleybol Turnuvası, Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Arslan'ın yaptığı yazı tura atışıyla başlayan turnuva, yoğun katılım ve coşkulu anlara sahne oldu. Turnuva sonunda Yeşilyayla Mahallesi birinci olurken, Çamlıbel'in Sultanları ikinci sırada yer aldı. Başkan Arslan, dereceye giren takımlara madalya ve ödüllerini takdim ederken, organizasyonda emeği geçen gençlere ve Mahalle Muhtarı Bayram Çonaş'a teşekkür etti. Ayrıca spor yapan gençlerin her zaman yanında olacaklarını vurguladı. - DENİZLİ