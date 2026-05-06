Çamlıtepe Spor Kompleksi\'nin yüzde 71\'i tamamlandı

Körfez'de yapımına devam edilen Çamlıtepe Spor Kompleksi projesinde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 71'e ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi ortaklığıyla Çamlıtepe Mahallesi'nde hayata geçirilen projede önemli aşama kaydedildi. Bölgeye değer katması ve spor alanında zenginlik sağlaması hedeflenen tesisteki tüm çelik imalatları tamamlandı. Ekiplerin idari binadaki ince işçilik ve proje içi yolların beton döküm çalışmalarını sürdürdüğü, tribün temel imalatlarına da başlandığı belirtildi.

Komplekste birçok branş için özel alanlar yer alıyor

Farklı branşlarda birçok sporun yapılmasına imkan tanıyacak ve aynı zamanda bir yaşam alanı olarak hizmet verecek olan tesis, toplam 4 bin 672 metrekarelik inşaat alanı üzerinde yükseliyor.

Spor kompleksi projesi kapsamında; 1350 metrekare kapalı halı saha, 1056 metrekare spor destek binası ile amatör spor evi, 480 metrekare basketbol sahası ve 2 bin 664 metrekare antrenman sahası inşa ediliyor. Tesiste ayrıca vatandaşların kullanımı için fitness ve açık peyzaj alanları da yer alacak.