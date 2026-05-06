Çamlıtepe Spor Kompleksi'nin yüzde 71'i tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çamlıtepe Spor Kompleksi'nin yüzde 71'i tamamlandı

Çamlıtepe Spor Kompleksi\'nin yüzde 71\'i tamamlandı
06.05.2026 09:47  Güncelleme: 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi ortaklığıyla yapımına devam edilen Çamlıtepe Spor Kompleksi'nde, fiziki gerçekleşme oranı yüzde 71'e ulaştı. Tesis, çeşitli spor branşları için özel alanlar ve yaşam alanları sunacak.

Körfez'de yapımına devam edilen Çamlıtepe Spor Kompleksi projesinde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 71'e ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi ortaklığıyla Çamlıtepe Mahallesi'nde hayata geçirilen projede önemli aşama kaydedildi. Bölgeye değer katması ve spor alanında zenginlik sağlaması hedeflenen tesisteki tüm çelik imalatları tamamlandı. Ekiplerin idari binadaki ince işçilik ve proje içi yolların beton döküm çalışmalarını sürdürdüğü, tribün temel imalatlarına da başlandığı belirtildi.

Komplekste birçok branş için özel alanlar yer alıyor

Farklı branşlarda birçok sporun yapılmasına imkan tanıyacak ve aynı zamanda bir yaşam alanı olarak hizmet verecek olan tesis, toplam 4 bin 672 metrekarelik inşaat alanı üzerinde yükseliyor.

Spor kompleksi projesi kapsamında; 1350 metrekare kapalı halı saha, 1056 metrekare spor destek binası ile amatör spor evi, 480 metrekare basketbol sahası ve 2 bin 664 metrekare antrenman sahası inşa ediliyor. Tesiste ayrıca vatandaşların kullanımı için fitness ve açık peyzaj alanları da yer alacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çamlıtepe Spor Kompleksi'nin yüzde 71'i tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi
Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum

11:08
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
11:04
Sevgili yaptığına bin pişman oldu Olay adam için tam 10 milyon oy topladılar
Sevgili yaptığına bin pişman oldu! Olay adam için tam 10 milyon oy topladılar
10:48
Türkiye’nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
10:45
Kübra Yapıcı’ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı! Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
10:31
CHP kurultay davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi
10:14
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 11:27:02. #7.12#
SON DAKİKA: Çamlıtepe Spor Kompleksi'nin yüzde 71'i tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.