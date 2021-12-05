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Çamura saplanan motosikletler kepçeyle pistten çıkarıldı - Son Dakika

Çamura saplanan motosikletler kepçeyle pistten çıkarıldı

05.12.2021 15:44

- Çamura saplanan motosikletler kepçeyle pistten çıkarıldı Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası 5. ayak finali yaşanan yoğun sis ve yağmur sonrası yarış pistinde oluşan çamur sebebiyle iptal oldu.

- Çamura saplanan motosikletler kepçeyle pistten çıkarıldı

EDİRNE - Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası 5. ayak finali yaşanan yoğun sis ve yağmur sonrası yarış pistinde oluşan çamur sebebiyle iptal oldu.

Edirne'ye bağlı Musabeyli köyünde Doğa ve Motor Sporları Merkezi'nde 4-5 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan ve dün sıralama ve antrenman turları yoğun yağış sebebiyle bugüne ertelendi. Bugün sabah saatlerinde başlayan antrenman ve sıralama turlarında yoğun yağış nedeniyle oluşan yoğun çamur sürücülere zor anlar yaşatırken, çamura saplanan motosikletler iş makinalarının yardımıyla kurtarıldı.

Milli sporcu Şakir Şenkalaycı iki gündür yaşanan yoğun yağış nedeniyle motosikletlerin parkurda ilerleyemediği için yarışların iptal olduğunu belirterek, "İki gün önce başlayan yağmur şartları çok zorlaştırdı, bunu biliyorduk ama gerçekten Edirne'de olması gereken parkur valiliğimiz tarafından, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından inşa edildi. Bizse sporculara olarak da sezonun son yarışı ve şampiyonların belli olacağı yarışta yer aldık. Ama maalesef şartlar ve parkurundan dolayı motorlar yürümedi, az önce test ettik. Dolayısıyla yarış başlamadan iptal oldu. Tahmin ediyorum önümüzdeki sezonun Mart, Nisan gibi sezonun ilk yarışını burada yapacaklar. Bir önceki yarışların sonuçlarıyla şampiyonu belirlemiş oluyoruz. Şu andaki ilki gerçekleştiriyoruz. Kepçeleri kullanarak motorları parkurdan çıkardık. Gerçekten çok zor koşulda eğer bir motosiklet zaman olarak başladığı gibi bitirebilseydi yarış olurdu. Ama ön tekerlek dolandığı için çamura maalesef tekerlekler yürümüyor. Yürümediği içinde iptal oldu" dedi.

Çamura saplanan motosikletler kepçeyle pistten çıkarıldı
Çamura saplanan motosikletler kepçeyle pistten çıkarıldı
Çamura saplanan motosikletler kepçeyle pistten çıkarıldı
Çamura saplanan motosikletler kepçeyle pistten çıkarıldı
Çamura saplanan motosikletler kepçeyle pistten çıkarıldı
Çamura saplanan motosikletler kepçeyle pistten çıkarıldı
Çamura saplanan motosikletler kepçeyle pistten çıkarıldı
Çamura saplanan motosikletler kepçeyle pistten çıkarıldı
Çamura saplanan motosikletler kepçeyle pistten çıkarıldı
Çamura saplanan motosikletler kepçeyle pistten çıkarıldı
Çamura saplanan motosikletler kepçeyle pistten çıkarıldı
Çamura saplanan motosikletler kepçeyle pistten çıkarıldı
Çamura saplanan motosikletler kepçeyle pistten çıkarıldı

Türkiye, Aralık, Edirne, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çamura saplanan motosikletler kepçeyle pistten çıkarıldı - Son Dakika Spor


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