Çamurlu Sahada Cirit Mücadelesi

23.02.2026 13:51
Kars'ta çamurlu sahada dostane bir atlı cirit gösterisi gerçekleştirildi. Ciritçiler zorlu şartlara rağmen yarıştı.

1) ÇAMURLU SAHADA BATA ÇIKA CİRİT

KARS'ın Selim ilçesinde düzenlenen atlı cirit gösterisi, çamurlu sahada sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Kar altındaki zeminin güneşle birlikte çamura dönüştüğü sahada ciritçiler, bata çıka mücadele ederken, zaman zaman küçük kazalar da atlattı.

Kars'ın geleneksel kültüründe önemli yer tutan atlı cirit için kulüpler bir araya geldi. Başköy Allahuekber Dağı Atlı Spor Kulübü ile Darboğaz Atlı Spor Kulübü, havanın ısınmasıyla çamura dönen sahada karşılaştı. Kafkas Atlı Spor Kulübü'nün de destek verdiği gösteri maçında, vatandaşlar tribünü doldurdu. Kar yağışının ardından sabah saatlerinde güneşin çamura çevirdiği ve kayganlaşan zeminde at süren ciritçiler, zaman zaman zor anlar yaşadı. Sporcular, hem rakiplerinden gelen cirit sopalarından korunmaya hem de atlarını dengede tutmaya çalıştı. Bazı anlarda atların çamura saplanması, müsabakanın zorluk derecesini gözler önüne serdi.

'DOSTANE BİR MAÇ OLMASI SEVİNDİRDİ'

Organizasyonun paydaşlarından Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, kulüpler arasındaki dayanışmaya dikkat çekerek, "Bugün arkadaşlarımızla birlikte at bindik. Zemin şartları oldukça zordu ancak kazasız, belasız ve dostane bir maç olması bizi sevindirdi. Selim ilçemiz artık ciritin merkezi konumuna geldi" dedi.

Cirit sporcusu Ferit Yolcu ise Başköy Allahu Ekber Dağı Spor Kulübü ile Darboğaz Atlı Spor Kulübü'nün dostluk müsabakasında karşılaştığını belirterek, "Müsabakalarda birinci olanlar kura ile belirlenerek Uşak, Malatya, Elazığ, Erzincan, Erzurum ve Bayburt gibi illere gidip ilimizi temsil ediyor. Ata sporumuzu canlandırmak çok güzel bir duygu. Daha şeffaf ve başarılı bir şekilde ön plana çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.

Müsabakayı izlemek için Kocaeli'den gelen Oğuz Sözbir de şunları söyledi:

"Memleketimizin o meşhur soğuğunda cirit izlemek insanın içini ısıtıyor. Kocaeli'de de benzer etkinlikleri gördüm ama buradaki atların vakarı, sporcuların çevikliği bambaşka. Ramazan ayında bu kadar yoğun bir katılım olması, bu topraklarda ata sporuna verilen değerin en büyük kanıtı. Herkese bu atmosferi yerinde görmesini tavsiye ederim."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Kültür, Kars, Spor, Son Dakika

