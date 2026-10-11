Can Öncü, Supersport Estoril'de 4'üncü olup 234 puana ulaştı, Sofuoğlu kaza yaptı

Can Öncü, Supersport Estoril'de 4'üncü olup 234 puana ulaştı, Sofuoğlu kaza yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz'deki Estoril ayağının ikinci yarışını Can Öncü 4'üncü sırada bitirdi. Puanını 234'e çıkaran Öncü, klasmanda lider Albert Arenas'ın 130 puan gerisinde 3. olurken Bahattin Sofuoğlu kaza yaparak yarış dışı kaldı.
Motosiklet sürücüsü Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz'deki 11. ayağının ikinci yarışında 4'üncülüğü elde etti.
Portekiz'in Estoril kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,1 kilometrelik pistte düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.
Kawasaki takımından Jeremy Alcoba, bitiş çizgisini ilk sırada geçti.
Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan Can, 4. sırayı aldı. QJMOTOR takımında mücadele eden Bahattin Sofuoğlu ise kaza yaparak yarış dışı kaldı.
Puanını 234'e yükselten Can, pilotlar klasmanı lideri Albert Arenas'ın (AS BLU CRU) 130 puan gerisinde 3. sırada yer aldı.
2026 Dünya Supersport Şampiyonası'nın 12. ve son ayağı, 17-18 Ekim tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek.
Kaynak: AA
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