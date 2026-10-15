Can Öncü ve Sofuoğlu İspanya'da finalde yarışacak; Öncü 234 puanla üçüncü sırada - Son Dakika
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Can Öncü ve Sofuoğlu İspanya'da finalde yarışacak; Öncü 234 puanla üçüncü sırada

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Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın sezon finali ayağında 16-18 Ekim'de İspanya'daki Jerez-Angel Nieto Pisti'nde yarışacak. Genel klasmanda 234 puanla üçüncü sırada bulunan Can Öncü, ilk yarışa 17 Ekim Cumartesi TSİ 15.00'da çıkacak.

Milli motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da Dünya Supersport Şampiyonası'nın 12. ve sezonun final ayağında yarışacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Dünya Supersport Şampiyonası'da sezonun son yarışları, 16-18 Ekim tarihlerinde İspanya'daki Jerez-Angel Nieto Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Şampiyonanın favori isimleri arasında bulunan Can Öncü, genel klasmanda 234 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Jerez'de yarın serbest antrenmanlarla başlayacak organizasyonda, milli motosikletçiler hafta sonunun 17 turluk ilk yarışı için 17 Ekim Cumartesi günü TSİ 15.00'da pistteki yerini alacak.

Şampiyonanın final ayağındaki 17 turluk son ana yarış ise 18 Ekim Pazar günü start alacak.

Kaynak: AA
CumartesiİspanyaDünyaSporSon Dakika

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