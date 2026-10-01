Can Uzun, ağrıları nedeniyle Belçika maçı öncesi A Milli Takım'ın idmanına katılmadı

Can Uzun, ağrıları nedeniyle Belçika maçı öncesi A Milli Takım'ın idmanına katılmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımı'nda Can Uzun, yaşadığı ağrılar sebebiyle Belçika maçı öncesi yapılan son idmanda yer almadı. Bu nedenle oyuncu, Belçika maçı öncesi son çalışmada takımla birlikte bulunmadı.
A Milli Futbol Takımı'nda Can Uzun, hissettiği ağrılar sebebiyle Belçika maçı öncesi gerçekleşen son idmana katılmadı.
Kaynak: İHA
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