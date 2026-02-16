Can Yeşilpınar 8. Kez Şampiyon - Son Dakika
Can Yeşilpınar 8. Kez Şampiyon

16.02.2026 13:29
İzmirli sporcu Can Yeşilpınar, Powerlifting Dünya Kupası'nda 8. altın madalyasını kazandı.

İZMİRLİ ağırlık kaldırma sporcusu Can Yeşilpınar, Powerlifting Dünya Kupası'nda Ağır Sıklet Masterlar kategorisinde yine birinci olarak 8'inci şampiyonluğunu kazandı. Erişilmesi güç kendi rekorunu geliştiren 42 yaşındaki sporcu Türkiye'ye yine gurur yaşattı. Kahire'de düzenlenen Powerlifting Dünya Kupası'nda altın madalyayı boynuna takan başarılı sporcu, "Bu zaferle birlikte 8'inci kez altın madalyayı ülkeme kazandırmanın tarifsiz gururunu yaşıyorum. Bugüne kadar Barcelona, Ukrayna, Rusya ve daha birçok ülkede ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdim, İstiklal Marşı'mızı okuttum. Her kürsüye çıktığımda kalbim ilk günkü heyecanla attı. Çünkü o an yalnızca kendim için değil, ülkemi temsil etmenin onuru için oradaydım" dedi.

Ayrıca, efsane isim Arnold Schwarzenegger'in yarışmasına davet edilen ilk Türk sporcu olmanın onurunu da taşıyan Yeşilpınar, "Bu davet, sadece şahsım adına değil, Türk sporunun uluslararası arenadaki gücünün bir göstergesidir. Bu başarı yalnızca bir madalya değildir; yılların emeği, disiplinin gücü, inancın kararlılığı ve vatan sevgisinin yansımasıdır. Yanımda olan, destek veren, dua eden herkese gönülden teşekkür ediyorum. Daha nice şampiyonluklarda İstiklal Marşı'mızı dünyaya dinletmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Vücut geliştirmede son yıllarda güce dayalı ağırlık kaldırma sporu olan powerlifting tüm dünya çapında ve ülkemizde büyük ilgi çekerken, Can Yeşilpınar, Türkiye'de popüler sporun öncülerinden olmuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Spor, Son Dakika

14:17
