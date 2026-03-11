Çanakkale Şehitleri Para Okçuluk Kupası Antalya'da Yapıldı - Son Dakika
Çanakkale Şehitleri Para Okçuluk Kupası Antalya'da Yapıldı

11.03.2026 10:15
18 Mart Çanakkale Şehitleri Para Okçuluk Türkiye Kupası yarışmaları, Antalya'da yapıldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde iki gün süren organizasyonda 10 kategoride madalyalar dağıtıldı.

Takım sıralamasında Okçular Vakfı Spor Kulübü, 8 madalyayla (4 altın, 1 gümüş, 3 bronz) birinciliği elde etti.

Organizasyonda şampiyon olan sporcular ve kategorileri şöyle:

Para klasik yay erkek: Ensar Yılmaz

Para klasik yay kadın: Yağmur Şengül

Para makaralı yay erkek: Abdullah Yorulmaz

Para makaralı yay kadın: Öznur Cüre Girdi

W1 erkek: Yiğit Caner Aydın

W1 kadın: Nurşah Koçyiğit

Para klasik yay erkek çiftler: Mustafa Birlik-Ensar Yılmaz

Para klasik yay karışık takım: Yağmur Şengül-Sadık Savaş

Para makaralı yay erkek çiftler: Cemal Güvenç-Mehmet Aslan Torlak

Para makaralı yay karışık takım: Öznur Cüre Girdi-Abdullah Yorulmaz

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, 18 Mart, Antalya, Spor, Son Dakika

