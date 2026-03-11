Çanakkale Şehitleri Para Okçuluk Kupası Antalya'da Yapıldı

18 Mart Çanakkale Şehitleri Para Okçuluk Türkiye Kupası yarışmaları, Antalya'da yapıldı.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde iki gün süren organizasyonda 10 kategoride madalyalar dağıtıldı.
Takım sıralamasında Okçular Vakfı Spor Kulübü, 8 madalyayla (4 altın, 1 gümüş, 3 bronz) birinciliği elde etti.
Organizasyonda şampiyon olan sporcular ve kategorileri şöyle:
Para klasik yay erkek: Ensar Yılmaz
Para klasik yay kadın: Yağmur Şengül
Para makaralı yay erkek: Abdullah Yorulmaz
Para makaralı yay kadın: Öznur Cüre Girdi
W1 erkek: Yiğit Caner Aydın
W1 kadın: Nurşah Koçyiğit
Para klasik yay erkek çiftler: Mustafa Birlik-Ensar Yılmaz
Para klasik yay karışık takım: Yağmur Şengül-Sadık Savaş
Para makaralı yay erkek çiftler: Cemal Güvenç-Mehmet Aslan Torlak
Para makaralı yay karışık takım: Öznur Cüre Girdi-Abdullah Yorulmaz
