Çanakkaleli sporcu Merve Vatan dünya ikincisi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkaleli sporcu Merve Vatan dünya ikincisi oldu

16.07.2022 13:00
Çanakkaleli sporcu Merve Vatan dünya ikincisi oldu

Hollanda'nın Hague kentinde gerçekleşen World Sailing Dünya Gençler Şampiyonası'nda Çanakkaleli genç rüzgar sörfçüsü Merve Vatan dünya ikincisi oldu.

Hollanda'nın Hague kentinde gerçekleşen World Sailing Dünya Gençler Şampiyonası'nda Çanakkaleli genç rüzgar sörfçüsü Merve Vatan dünya ikincisi oldu.

67 ülkeden 431 sporcunun katılımıyla Hollanda'nın Hague kentinde gerçekleşen World Sailing Dünya Gençler Şampiyonası'nda Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yaşayan, İÇDAŞ Spor Kulübü sporcusu 17 yaşındaki Merve Vatan, yeniden dünya ikincisi oldu. Dört farklı sınıfta toplam 10 Türk yelkencisinin mücadele ettiği şampiyonada Derin Atakan, Formula Kite Kızlar sınıfında Dünya Üçüncüsü unvanını kazandı. Çanakkale İÇDAŞ Spor Kulübü sporcusu Merve Vatan'ın hocası Onur Yalçın, Merve'nin çok yetenekli ve çok başarılı bir sporcu olduğunu, daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirtti.

Merve Vatan: "Hedefim 2024 olimpiyatlarına katılmak"

Genç sporcu Merve Vatan, yaptığı açıklamasında, "Bu başarıya ulaşmak için çok çalıştım ve neticesinde mutlu oldum. Bir sonraki hedefim Ağustos ayında yapılacak Dünya Gençler Şampiyonasında şampiyon olmak. En büyük hedefim ise 2024 Olimpiyatları'na katılmak" dedi. - ÇANAKKALE

YORUMLAR
500
Bahri Çabuk: 'Tokatspor Başkanı'nın Tokat'la alakası yok' Bahri Çabuk: 'Tokatspor Başkanı'nın Tokat'la alakası yok' Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti Çanakkale'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Çanakkale, Bozcaada, Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çanakkaleli sporcu Merve Vatan dünya ikincisi oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:17 Narcos'a bile konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu baronu bir köpek tarafından bulundu
13:07 İngiliz ekibi kısa boylu yeni futbolcusuyla dalga geçti
12:56 Otoyolun ortasına inen sır helikopter için yeni iddia! Sahibi devlet mi?
12:50 İBB hesabından paylaşıldı! CHP'li Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz anma etkinliğinin kalabalık olmadığını iddia etti
12:21 Bakan Soylu, Bahçeli'nin tarihe geçen sözlerini paylaştı! MHP Lideri ne anlatmak istedi?
12:17 Acun Ilıcalı'nın ünlü ettiği Turabi Çamkıran rakip yapımcı olacak! Büyük ödül dudak uçuklatıyor
11:45 Amatör hırsız kameralara yakalanmamak için yerde süründü! 3 gün içinde 3 kasayı soydu
11:42 Kılıçdaroğlu'nun imalı sözlerine Bakan Varank ateş püskürdü: Hanım kız diyerek küçümseyen Kılıçdaroğlu, rezilsin!
11:39 Bayern Münih kariyerine 344 gol sığdırdı... Almanya'da ölüm tehdidi alan Lewandowski dünya deviyle anlaştı
11:07 EYT'liler bu haberi bekliyordu! Tarih açıklandı... İşte üzerinde çalışılan 5 formül
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 13:27:48. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkaleli sporcu Merve Vatan dünya ikincisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement