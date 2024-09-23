Çandırspor Yeniden Doğdu - Son Dakika
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Çandırspor Yeniden Doğdu

Çandırspor Yeniden Doğdu

Meltem Özsöz, babasının mirasını yaşatarak Çandırspor'u kurup turnuvalarda başarı elde etti.

23.09.2024 11:57
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Ankara'nın Kalecik ilçesi Çandır Mahallesi'nde babasından duyduğu futbol takımını yeniden canlandıran Meltem Özsöz'un başkanlığını yaptığı Çandırspor, turnuvaların gözdesi oldu.

İş insanı Meltem Özsöz, bir süre önce vefat eden babasından duyduğu köylerinin futbol takımını yeniden canlandırmak için yola çıktı. Gerek köyde gerekse Ankara'da yaşayan gençlerden oluşan ve kurucu başkanlığını Meltem Özsöz'in yaptığı Çandırspor, Pursaklar ilçesinde yapılan Kalecik Köyleri Futbol Turnuvası'nda Şemşettin Köyü'nü yenerek yarı finale kaldı.

Çandırspor Başkanı Özsöz, köy sakinlerinin "Çandır çok büyük bir köy. Fakat neden 8 yıldır takım çıkaramıyor?" demesi üzerine bir karar aldığını belirterek, "Köylülerimle istişare edip takımımızı kurdum" dedi. Özsöz, geçen sene tecrübesiz olduklarını ancak bu sene hazır olduklarını vurgulayarak, "Her daim Çandırspor'un yanında oldum, bu sene başaracağımızı biliyordum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çandırspor Yeniden Doğdu - Son Dakika

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