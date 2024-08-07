Caner Osmanpaşa'nın 1. Lig'deki talipleri artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Caner Osmanpaşa'nın 1. Lig'deki talipleri artıyor

Sivasspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Caner Osmanpaşa'nın 1'inci Lig'deki talipleri artıyor. Kocaelispor ile anlaşma aşamasına gelen ancak son anda olumsuz sonuçlanan süreç sonrasında tecrübeli savunmacı yeni teklifleri değerlendiriyor. Birçok 1'inci Lig ekibi Caner Osmanpaşa'yı takibe aldı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşen MKE Ankaragücü'nün yanı sıra, Sakaryaspor ve Manisa FK, oyuncuyla resmi temas kurmuş durumda. Tecrübeli savunmacının da teklifleri değerlendirdikten sonra yakın zamanda kararını vermesi bekleniyor. Özellikle Sakaryaspor'un ciddi girişimleri olduğu öğrenilen Osmanpaşa'nın transferinin bu hafta bitmesi bekleniyor.

07.08.2024 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Sivasspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Caner Osmanpaşa'nın 1'inci Lig'deki talipleri artıyor. Kocaelispor ile anlaşma aşamasına gelen ancak son anda olumsuz sonuçlanan süreç sonrasında tecrübeli savunmacı yeni teklifleri değerlendiriyor.

Birçok 1'inci Lig ekibi Caner Osmanpaşa'yı takibe aldı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşen MKE Ankaragücü'nün yanı sıra, Sakaryaspor ve Manisa FK, oyuncuyla resmi temas kurmuş durumda. Tecrübeli savunmacının da teklifleri değerlendirdikten sonra yakın zamanda kararını vermesi bekleniyor.

Özellikle Sakaryaspor'un ciddi girişimleri olduğu öğrenilen Osmanpaşa'nın transferinin bu hafta bitmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

MKE Ankaragücü, Sakaryaspor, Sivasspor, Manisa, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Caner Osmanpaşa'nın 1. Lig'deki talipleri artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:28 İtalya’da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı İtalya'da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı
10:21 Instagram yasağı şarkıcı Hadise’yi isyan ettirdi Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 22:19:16. #1.13#
SON DAKİKA: Caner Osmanpaşa'nın 1. Lig'deki talipleri artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement