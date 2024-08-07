Caner Osmanpaşa'nın 1. Lig'deki talipleri artıyor

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Sivasspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Caner Osmanpaşa'nın 1'inci Lig'deki talipleri artıyor. Kocaelispor ile anlaşma aşamasına gelen ancak son anda olumsuz sonuçlanan süreç sonrasında tecrübeli savunmacı yeni teklifleri değerlendiriyor.

Birçok 1'inci Lig ekibi Caner Osmanpaşa'yı takibe aldı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşen MKE Ankaragücü'nün yanı sıra, Sakaryaspor ve Manisa FK, oyuncuyla resmi temas kurmuş durumda. Tecrübeli savunmacının da teklifleri değerlendirdikten sonra yakın zamanda kararını vermesi bekleniyor.

Özellikle Sakaryaspor'un ciddi girişimleri olduğu öğrenilen Osmanpaşa'nın transferinin bu hafta bitmesi bekleniyor.