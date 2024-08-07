Birçok 1'inci Lig ekibi Caner Osmanpaşa'yı takibe aldı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşen MKE Ankaragücü'nün yanı sıra, Sakaryaspor ve Manisa FK, oyuncuyla resmi temas kurmuş durumda. Tecrübeli savunmacının da teklifleri değerlendirdikten sonra yakın zamanda kararını vermesi bekleniyor.
Özellikle Sakaryaspor'un ciddi girişimleri olduğu öğrenilen Osmanpaşa'nın transferinin bu hafta bitmesi bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Caner Osmanpaşa'nın 1. Lig'deki talipleri artıyor - Son Dakika
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