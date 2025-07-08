Canik İlçesi\'nin Sporcuları Avrupa Şampiyonu Oldu

Samsun'un Canik ilçesinden milli takıma seçilen özel sporcular, Çekya'da düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Canikli sporcular Ali Topaloğlu, Salihcan Öztankal ve Mehmet Yasin Bayraktar; gülle atma, masa tenisi, disk atma, 4x400 ve 4x100 metre koşu gibi farklı branşlarda Avrupa şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Avrupa'dan madalya ile dönen milli sporcuları tebrik ederek, "Sporcularımız, şehrimizi ve ülkemizi gururlandırdı. Başarılarının devamını diliyor, emeği geçen aileleri ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum" dedi.

Havalimanında coşkulu karşılama

Avrupa şampiyonu sporcular Ali Topaloğlu, Salihcan Öztankal, Mehmet Yasin Bayraktar ile Çorum'dan şampiyonaya katılan Merve Peker, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda protokol üyeleri ve aileleri tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı.

Karşılama töreninin ardından sporcular, kentte üstü açık otobüsle şehir turu yaparak coşkularını vatandaşlarla paylaştı. Sokaklarda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan sporcular, tebrikleri kabul etti. - SAMSUN