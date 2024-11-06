CANiK Team, IDPA Türkiye Şampiyonası\'nda 4 Ödül Kazandı

Spor

CANiK'in bağlı bulunduğu Samsun Yurt Savunma Grup (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren CANiK Team sporcuları, geleneksel olarak Cumhuriyet haftasında düzenlenen 2024 IDPA Türkiye Şampiyonası'nda 4 ödül kazandı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen turnuvaya 26-27 Ekim tarihlerinde 12 farklı ülkeden 145 sporcu katıldı.

CANiK Team'in sporcusu Alperen Kıvılcım, şampiyonanın 4'üncü yılında da genel sıralama birinciliğini koruyarak Carry Optic Division Champion, Carry Optic Most Accurate ve High Industry ödüllerini kazandı. Takımın bir diğer atıcısı Taha Oğuzhan Kaymak ise ESP-EX kategorisinde ikincilik ödülüne ulaştı. CANiK Team sporcuları bu yarışmayı toplamda 4 ödülle tamamlayarak başarıya imza attılar.

Takım sporcuları CANiK Academy tarafından hazırlanan özel antrenman programlarıyla çalışmalarına devam edecek.