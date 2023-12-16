Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Fatih Güler, Uğur Yüksel, Özkan Çağlayan
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jackson 24, Öykü Canlıel 2, Betül Kutlu 14, Nuran Tutsak, Elanur Demir 7, Pardee 22, Brown 10
Çankaya Üniversitesi: Walker 21, Fontaine 12, Gülse Uğur 4, Melike Yalçınkaya 2, McCarty-Williams 30, Gizem Tüzün, Melike Tuğba Oral 3, Louis 19
1. Periyot: 22-24
Devre: 51-44
3. Periyot: 65-66
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 91-79 yendi.
Son Dakika › Spor › Çankaya Üniversitesi, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti - Son Dakika