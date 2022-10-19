Çankırı haberi: Fenerbahçe'den Murat Ilgaz açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Çankırı haberi: Fenerbahçe'den Murat Ilgaz açıklaması

19.10.2022 16:50
Çankırı haberi: Fenerbahçe'den Murat Ilgaz açıklaması

Edinilen Çankırı haberine göre Fenerbahçe, Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Murat Ilgaz'ın Fenerbahçe Kongre Üyesi olduğu ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Fenerbahçe, Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Murat Ilgaz'ın Fenerbahçe Kongre Üyesi olduğu ile ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Murat Ilgaz'ın Fenerbahçe Kongre Üyesi olduğuna ilişkin bazı sosyal hesaplarından yapılan paylaşımlara sarı-lacivertliler resmi internet sitesinden açıklama yayınlayarak şu ifadelere yer verdi:

"18 Ekim 2022 Salı günü spor kamuoyunu meşgul eden gündemin devamında, bir takıma bağlılıkları net şekilde belli olan gerçek kimlik taşımayan bazı sosyal medya hesapları tarafından oluşturulan gündemi takip ettik. Bu gündem çerçevesinde Merkez Hakem Kurulu Başkan vekili Murat Ilgaz ile Kulübümüzü ilişkilendiren bir yalana dair açıklama yapma gereği doğmuştur.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 2014 yılından itibaren çeşitli kademelerde görev almış ve Temmuz 2022 itibarıyla Merkez Hakem Kurulu Başkan vekili olarak görev yapan Murat Ilgaz, Kulübümüzün hiçbir zaman kongre üyesi olmadığı gibi Kulübümüz bünyesinde herhangi bir görevi de olmamıştır. Gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bir durum üzerinden yaygara koparanlar, bu yalanlarını güçlendirmek adına Kulübümüzün bayrağı önünde sahte görseller üretip dolaşıma sokmaktan ve koordineli olarak paylaşımlar yapmaktan geri durmamışlardır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak son birkaç gündür ısrarla hezeyanlarını sürdüren bu kişileri spor kamuoyunun takdirine bırakıyor; aklı selim futbol paydaşlarını bu ucuz yaklaşıma karşı durmaya davet ediyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti

Merkez Hakem Kurulu, Murat Ilgaz, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çankırı haberi: Fenerbahçe'den Murat Ilgaz açıklaması - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:16 Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi
17:05 ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi!
17:03 Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok
16:40 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti
16:35 Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım
16:13 Zonguldak'ta yıkım gerginliğine polisin vatandaşı ikna etme şekli damga vurdu
16:12 Kocaeli'de fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati gazetecinin feci ölümünü ortaya çıkardı
16:11 Samsun'da yaşamına son veren İlklima Naz, başına gelenleri intihar mektubunda anlatmış: Duşta beni soydu ve benimle oldu
16:12 Giresunspor'a transfer yasağı! Kanser teşhisi konulan futbolcu ile sözleşme imzalanmamıştı
15:38 RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 19:10:34. #1.12#
SON DAKİKA: Çankırı haberi: Fenerbahçe'den Murat Ilgaz açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement