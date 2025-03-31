Cankurtarma 2032 Olimpiyatları'nda - Son Dakika
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Cankurtarma 2032 Olimpiyatları'nda

Cankurtarma 2032 Olimpiyatları\'nda

TSSF, cankurtarma branşını 2032 Yaz Olimpiyatları'na dahil etti, Türkiye'yi temsil edecek.

31.03.2025 13:32
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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) spor branşları arasında yer alan cankurtarma branşı, 2032 yılındaki Yaz Olimpiyat Oyunları'na dahil edilerek olimpik spor branşları arasında yerini aldı. TSSF Başkanı Kadir Sağlam, "Birçok uluslararası şampiyonluklara sahip federasyonumuzun ve sualtı camiamızın cankurtarma spor branşıyla ülkemizi 2032 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek olmasının sevincini ve heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Avrupa Uluslararası Cankurtarma Federasyonu (ILSE)'nin uzun yıllar sonra yüz yüze gerçekleştirdiği komisyon toplantıları 27-30 Mart'ta İtalya'nın başkenti Roma'da yapıldı. TSSF Başkanı Kadir Sağlam'ın göreve geldikten sonra ILSE ile yaptığı yoğun ikili görüşmelerin ardından Türkiye, ILSE toplantı ve çalışma süreçlerine federasyon tarihinde ilk kez davet edildi. Komisyon toplantılarına özel olarak davet edilen ILSE üyesi Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu üç kişilik heyetiyle, 4 ayrı komisyon çalışmasını yakından takip etti. Komisyonlarda TSSF ilk kez temsilcilerle aktif olarak yer aldı ve katkı sundu. Türkiye'yi temsil eden heyetteki TSSF Başkan Danışmanı ve Genel Direktörü İrfan Kara Yönetim ve İdare Komisyonu'nda, TSSF Cankurtarma Teknik Kurul Başkanı Adnan Büyük Kurtarma Komisyonu'nda ve TSSF Merkez Hakem Kurul Üyesi Ersin Coşar da Spor Komisyonu'nda çalışmalara katıldı. Ayrıca Boğulmayı Önleme Komisyonu çalışmalarını da Türk heyeti yakından takip etti.

TSSF 2032 Yaz Olimpiyatları içi cankurtama branşında çalışmalara başladı

Bayramdan sonra ilk kez tam üyelik sürecinin tamamlanmasıyla ILSE'nin Avrupa politikalarının belirlenmesinde aktif olarak Tütkiye'nin de söz sahibi olacağını ifade eden TSSF Başkanı Kadir Sağlam, "Daha da önemlisi, federasyon heyetimiz sualtı camiamız ve ülkemize çok önemli haberle dönüyorlar. 11 sualtı spor branşında faaliyet gösteriyoruz. Birçok branşımızda uluslararası şampiyonlukları her yıl ülkemize armağan eden Türkiye'nin en büyük spor federasyonlarındanız. Branşlarımızdan cankurtarma spor dalının artık olimpik bir spor branşı olarak kabul edilmesi muhteşem bir haber. Çok heyecanlıyız. 2032'de yapılacak Yaz Olimpiyat Oyunları'nda federasyonumuz ülkemizi temsil edecek. Önümüzdeki süreçte cankurtarma branşımızla ilgili ulusal yarışmalar düzenleyeceğiz. Eğitim programlarımızla cankurtarma yarışma hakemleri ve sporcu antrenörleri yetiştireceğiz. Başka ülkelerin federasyonlarıyla tecrübe ve bilgi alanında işbirliklerimiz olacak. 2032'ye kadar uluslararası yarışmalarda madalyalar kazanan olimpik sporcular yetiştireceğiz ve ilk olimpik yarışlarda madalya için yarışacağız" diye konuştu.

Türk cankurtaranlar, ILSE nezdinde ve uluslararası alanda tanınacak

TSSF Başkanı Kadir Sağlam, Türkiye'deki cankurtaranların ve cankurtarma merkezlerinin eğitim ve hizmet kalitelerini, işleyişlerini maksimum düzeye çıkarmak için etkin bir süreç başlattıklarını söyleyerek, "Ocak ayında donanımlı dalış branşımızla birlikte yoğun bir katılımla cankurtaran çalıştayı gerçekleştirdik ve hayata geçirmek için önemli kararları cankurtarma merkezlerimizle birlikte imza altına aldık. Aldığımız kararlardan biri de uluslararası ISO kalite standartları sertifikalarına akredite olmak, böylece cankurtaranlarımızın belgelerine uluslararası geçerlilik kazandırmak, ILSE başta olmak üzere uluslararası tanınırlığa sahip olmalarını sağlamaktı. Bu sözümüzü 1 ay sonra gerçekleştirdik. Federasyonumuz ciddi bir akreditasyon süreci sonunda gerekli kalite belgelerini aldı. Şu anda faal olan ve yetki belgesi verdiğimiz 35 cankurtaran, 165 donanımlı dalış ve 3 engelli donanımlı dalış merkezimizi, tüm cankurtaran ve dalıcılarımızın her türlü eğitimlerini ve sonrasında aldıkları sertifikaları bu uluslararası standartlara göre düzenleyeceğiz. Böylece bu iki branşımızda verdiğimiz tüm eğitim sertifikası ve belgeler, cankurtaranlarımızın ILSE nezdinde, dalıcılarımızın CMAS nezdinde yurt dışında uluslararası tecrübe ve donanıma sahip olduğunu gösterecek. Cankurtaran ve dalış merkezlerimizin uluslararası kabul görmesi, saygınlığı artık resmi belgelerle onaylanacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Cankurtarma 2032 Olimpiyatları'nda - Son Dakika

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