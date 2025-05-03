Canlı yayında duyurdu! Ancelotti'den gündeme bomba gibi düşen Arda Güler sözleri - Son Dakika
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Spor

Canlı yayında duyurdu! Ancelotti'den gündeme bomba gibi düşen Arda Güler sözleri

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Celta Vigo maçı öncesinde Arda Güler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sezon başından bu yana az süre verdiği için eleştirilen Ancelotti, ''Arda Güler kalitesini gösteriyor, harika bir orta saha oyuncusu olacağını düşünüyorum'' dedi. İtalyan antrenör, milli futbolcunun Real Madrid'in geleceği için çok önemli bir oyuncu olacağını vurguladı.

03.05.2025 14:51  Güncelleme: 15:16
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İspanyol devi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, La Liga'da Celta Vigo ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Arda Güler ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanan İtalyan antrenör, sezon başından bu yana milli futbolcuya az süre verdiği için eleştirilmesine rağmen Arda'nın Real Madrid'de forma giymeye devam edeceğinin sinyalini verdi.

"ARDA KALİTESİNİ GÖSTERİYOR"

İtalyan teknik direktör açıklamasında, "Arda Güler kalitesini gösteriyor, harika bir orta saha oyuncusu olacağını düşünüyorum. Onun kalitesine sahip çok fazla oyuncu yok" dedi.

Real Madrid'in Arda Güler'i bırakmaya niyeti olmadığının sinyalini veren Ancelotti, 20 yaşındaki yıldız için, "Real Madrid'in geleceği için çok önemli bir oyuncu olacak" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında duyurdu! Ancelotti\'den gündeme bomba gibi düşen Arda Güler sözleri

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Son Dakika Spor Canlı yayında duyurdu! Ancelotti'den gündeme bomba gibi düşen Arda Güler sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Serkan Çopur:
    Yavşak onun için mi oynatmıyorsun 59 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FENEV DEN AVRUPA YA GUDENLERIN HEPSI ÇÖP OLUYOR, ÇÜNKÜ TÜRKİYE DE FENERASYON DESTEKLI BASARILARLA ŞİSİRİYORLAR 4 43 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    Ancelottinin oynatmama çabasına şu yönden hak verebilirim ilk geldiği zaman oynamaya başlasaydı oyunu kaldıramaz ve hem mental hemde fiziksel anlamda çöküş yaşardı. şimdi ne zaman çıksa sahaya çatır çatır oynuyor demekki adamın gördüğü bizim göremediğimiz bişeyler varmış. 22 2 Yanıtla
  • Can Serter:
    Bu çocuk 3 seneden beri 20 yaşında hiç büyümüyor ya 6 6 Yanıtla
  • Atalay k:
    Sabreden kazanır 10 0 Yanıtla
  • 8fb9d4jw75:
    ısrarla hergün içeriği olmayan 3 arda güler haberi yapmaya devam ediyorsunuz. tıklanması fazla galiba 4 3 Yanıtla
  • 627fqpmrzq:
    bunun neresi bomba gibi sözler allah aşkına arda kötü topçu olsa realde işi ne laf ola beri gele hesabı boş haber 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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