Cansel Özkan Avrupa Şampiyonası\'nda 3 Bronz Madalya Kazandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.04.2026 20:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli halterci Cansel Özkan, Gürcistan'da 3 bronz madalya elde etti. Şampiyonada Türkiye toplamda 4 madalya kazandı.

Milli halterci Cansel Özkan, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 3 bronz madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Batum kentindeki organizasyonda kadınlar 53 kiloda mücadele eden Cansel Özkan koparmada 92, silkmede 106 ve toplamda ulaştığı 198 kiloluk kaldırışıyla 3 bronz madalya kazandı.

Organizasyonunun ilk gününde milli sporcular 1 gümüş 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Organizasyonun gündüz yapılan ilk seansında milli halterci Gamze Altun, silkmede gümüş madalya kazanmıştı.

Şampiyonada yarın 60 kilo erkeklerde Yiğit Erdoğan ve Burak Aykun, 65 kiloda ise Muhammed Furkan Özbek ve Ferdi Hardal madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Gürcistan, Etkinlik, Türkiye, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 21:09:54. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.