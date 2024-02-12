Cansu Bektaş ve Gamze Altun Avrupa Halter Şampiyonası'nda başarılı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Cansu Bektaş ve Gamze Altun Avrupa Halter Şampiyonası'nda başarılı

Cansu Bektaş ve Gamze Altun Avrupa Halter Şampiyonası\'nda başarılı

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Cansu Bektaş 2 altın ve 1 gümüş, Gamze Altun ise 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Cansu Bektaş ayrıca 23 yaş altı Avrupa rekorunu kırarak üst üste 2. kez Avrupa Şampiyonu oldu.

12.02.2024 19:17  Güncelleme: 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş, 2 altın ve 1 gümüşle Avrupa şampiyonu, Gamze Altun ise 1 altın ve 1 gümüşle Avrupa ikincisi oldu.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde 45 kiloda podyuma çıkan Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo ile altın, silkmede 88 kilo ile gümüş madalya kazanırken, toplamda ise 163 kilo ile 23 yaş altı Avrupa rekoru kırarak altın aldı ve üst üste 2. kez Avrupa Şampiyonu olmayı başardı.

Böylece Cansu, şampiyonada 2 altın, bir gümüş madalya aldı ve bir Avrupa rekoru kırdı.

Aynı sıklette Gamze Altun ise silkmede 92 kilo ile 23 yaş altı Avrupa rekoru kırarak altın madalya aldı. Koparmada 65 kilo ile 5. olan Gamze, toplamda 157 kilo ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Bulgaristan, Avrupa Şampiyonası, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Cansu Bektaş ve Gamze Altun Avrupa Halter Şampiyonası'nda başarılı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 22:21:10. #1.11#
SON DAKİKA: Cansu Bektaş ve Gamze Altun Avrupa Halter Şampiyonası'nda başarılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement