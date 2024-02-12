Cansu Bektaş ve Gamze Altun Avrupa Halter Şampiyonası\'nda başarılı

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş, 2 altın ve 1 gümüşle Avrupa şampiyonu, Gamze Altun ise 1 altın ve 1 gümüşle Avrupa ikincisi oldu.
Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde 45 kiloda podyuma çıkan Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo ile altın, silkmede 88 kilo ile gümüş madalya kazanırken, toplamda ise 163 kilo ile 23 yaş altı Avrupa rekoru kırarak altın aldı ve üst üste 2. kez Avrupa Şampiyonu olmayı başardı.
Böylece Cansu, şampiyonada 2 altın, bir gümüş madalya aldı ve bir Avrupa rekoru kırdı.
Aynı sıklette Gamze Altun ise silkmede 92 kilo ile 23 yaş altı Avrupa rekoru kırarak altın madalya aldı. Koparmada 65 kilo ile 5. olan Gamze, toplamda 157 kilo ile gümüş madalyanın sahibi oldu.
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