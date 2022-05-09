Cansu ve Melis'ten Fenerbahçe galibiyeti yorumu - Son Dakika

Cansu Özbay: Hala inanamıyorum nasıl kazandığımıza

"Tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum"

Melis Gürkaynak: Kendi salonumuzda şampiyon olmak istiyoruz"Tuğba, Türk voleybolu için çok önemli bir yetenek"Ata SELÇUK - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off Final Serisi 4'üncü maçında deplasmanda Fenerbahçe Opet'i 2-0'dan dönerek 3-2 mağlup eden ve seride durumu 2-2'ye getiren VakıfBank'ta pasör Cansu Özbay ve takım kaptanı Melis Gürkaynak, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.Cansu Özbay, ne diyeceğini bilmediğini söyleyerek, "Çünkü bugün inanılmaz bir maçtı. Hala inanamıyorum nasıl kazandığımıza. 2-0 gerideydik, 3'üncü sette 19-16 gerideydik ama ondan sonra bir anda her şey değişti ve gerçekten VakıfBank olarak oynamaya başladık. Tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Hepimiz inanılmaz bir maç çıkardık. Ayrıca Tuğba'yı ekstra tebrik etmek istiyorum. Oyuna girdiği andan itibaren mükemmel bir performans sergiledi" dedi.MELİS GÜRKAYNAK: KENDİ SALONUMUZDA ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZVakıfBank'ın takım kaptanı Melis Gürkaynak ise böyle maçları çok iyi oynayabildiklerini kaydederek, "Bu da bizim gücümüz diye düşünüyorum. İlk defa kendi sahamızda şampiyon olma ihtimalimiz var. O yüzden elimizden geleni yapıp son maçta, kendi salonumuzda şampiyon olmak istiyoruz. İnanılmaz bir mücadele vardı. O yüzden tüm takım arkadaşlarımla, teknik ekiple, kulüple gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı."TUĞBA, TÜRK VOLEYBOLU İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR YETENEK"

Sergilediği performansla galibiyette pay sahibi olan Tuğba Şenoğlu'nun performansına değinen Gürkaynak, "Tuğba zaten çok önemli bir yetenek Türk voleybolu için. Ona da Giovanni görev verdi ve o da elinden gelenin en iyisini yaptı, hatasız oynadı diyebilirim. Onun da çok büyük bir katkısı vardı bugünkü maçta, bu zaferde. O yüzden Tuğba'yı tebrik ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.