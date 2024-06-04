Cardiff City, Erol Bulut'un sözleşmesini uzattı - Son Dakika
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Spor

Cardiff City, Erol Bulut'un sözleşmesini uzattı

İngiltere Championship takımlarından Cardiff City, teknik direktör Erol Bulut'un sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığını duyurdu. Kulüp başkanı Vincent Tan Chee Yioun, Bulut'un takımın ilerlemesine katkı sağladığını belirterek yeni sezonda başarılar diledi. Bulut ise kulübün geleceğini yönlendirmek için güven duydukları için teşekkür etti.

04.06.2024 14:46
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İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City, teknik direktör Erol Bulut'un sözleşmesinin iki yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Cardiff City Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre 49 yaşındaki Türk teknik adam ile 2026 yılına kadar yeni sözleşme imzalandı. Kulüp başkanı Vincent Tan Chee Yioun, "Geçen sezon Erol Bulut yönetiminde açık olan şey, ilerleme kaydettiğimiz ve gelişme gösterdiğimizdi. Üzerine inşa edeceği bazı güçlü temelleri attığına inanıyorum. Yeni sezonda Erol Bulut'a ve ekibine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Erol Bulut ise "Burada sizlerle birlikte geçireceğim süreyi uzatmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Kulübümüzü geleceğe yönlendirmek için bana güvendiği için Vincent Tan Chee Yioun'a teşekkür etmek istiyorum. Desteklerinden dolayı Mehmet Dalman ve Ken Choo'ya ve bu noktaya kadar olan yolculuğu keyifli ve unutulmaz kılan Cardiff City taraftarlarına da teşekkür ederim. Ailenizin bir parçası olmak bir ayrıcalıktır" diye konuştu.

Geçen sezon başında göreve getirilen Erol Bulut, tüm kulvarlarda çıktığı 50 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 24 mağlubiyet almış; Championship'te ise sezonu 62 puanla 12'nci sırada tamamlamıştı.

Kaynak: DHA

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