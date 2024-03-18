Carlos Alcaraz, Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu

Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol Carlos Alcaraz, 4 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev'i yenerek şampiyonluğa uzandı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, İspanyol raket Alcaraz ile Rus tenisçi Medvedev karşılaştı.
Finalde Alcaraz, Medvedev'i 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti. İspanyol tenisçi, geçen yıl Wimbledon'dan bu yana ilk kez şampiyonluğa ulaştı.
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Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, Ergene Velimeşe Spor mağlubiyetinin ardından kaybettikleri için üzgün olduklarını açıkladı. Kanber, takımın performansından memnun olduklarını ve Play-Off için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Samsun'da düzenlenen Yıldız Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları'nda Vezirköprü Voleybol Takımı, final maçında Samsun Canik Anadolu Voleybol Takımı'nı 3-2 yenerek il birincisi oldu. Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, şampiyonluk sonrası sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti ve nisan ayında yapılacak bölge müsabakalarında başarılar diledi.
Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Samsunlu sporcu Bilge Alev, büyük kadınlar kategorisinde Türkiye üçüncü olarak bronz madalya kazandı.
Cumhur İttifakı'nın Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, ilçede spor tesisleri ihtiyacına ilişkin, 'Odunpazarı'nı sporun merkezi yapacağız.' dedi. Alp, bölgede spor tesislerine duyulan ihtiyacın farkında olduğunu belirterek, gençlerin başarılarını ödüllendirmek ve spor hayatlarını daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için altyapı tesisleri inşa etmek gerektiğini vurguladı. Odunpazarı'nda sporu ve sağlıklı yaşamı herkes için erişilebilir kılacak projeler hayata geçireceğini ifade eden Alp, genç sporculara başarılar diledi ve toplumun her kesimiyle birlikte çalışacaklarını belirtti.
Dün akşam oynanan ve sahanın savaş alanına döndüğü Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler'in maçı tatil etmemesi büyük tepki çekiyor. Maç sonunda yaşanan olaylar ve Meler'in kararını eleştiren, ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Bu maç 2-0 gitseydi, 60-65'te kalırdı. Bu maçın yarıda kalması lazımdı. Halil Umut Meler o yumruğu yemeseydi, bu maçı yarıda keserdi. Bu maçı yarıda kesseydi, ikinci vukuatlı maçı olacaktı. Bu maçın yarıda kalması lazımdı" dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Modipark Modifiyeli Otomobil Sporları Derneği'nin Kocaeli Kongre Merkezi önündeki buluşmasında gençlerle bir araya geldi. Büyükakın, gençlere enerjilerini rahatça atabilecekleri ve çevreye rahatsızlık vermeyecekleri yeni bir alan sözü verdi.
Alaşehir ilçesinde turizmi geliştirmek amacıyla düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğine 25 sporcu katıldı. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yamaç paraşütünün ilçenin tanıtımı için önemli bir adım olduğunu belirtti.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarda, sahaya giren taraftarların Fenerbahçeli futbolculara saldırması üzerine Trabzonsporlu futbolcu Eren Elmalı, meslektaşlarını korumaya çalıştı. Elmalı'nın taraftarlara engel olması büyük beğeni topladı.
Kayserispor, Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet almakta son derece güçlük çekiyor. Sarı Kırmızılılar, Alanya'da 6 sezondur kazanamıyor.
Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta mücadele veren Develigücü, Malatya deplasmanında oynadığı Rüstempaşaspor maçını 2-1 kazandı. Hasan Hüseyin Alkan'ın golüyle öne geçen Develigücü, Emre Tunç'un golüne engel olamadı ancak Hasan Hüseyin Alkan'ın ikinci golüyle galibiyeti elde etti. Bu sonuçla Develigücü, kümede kalma adına önemli bir maçı kayıpsız geçmiş oldu.
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