Carlos Alcaraz, Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
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Spor

Carlos Alcaraz, Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu

Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nda tek erkekler finalinde İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Rus Daniil Medvedev'i 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Alcaraz, geçen yıl Wimbledon'dan bu yana ilk kez bir turnuvada şampiyon oldu.

18.03.2024 10:13  Güncelleme: 10:16
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Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol Carlos Alcaraz, 4 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev'i yenerek şampiyonluğa uzandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, İspanyol raket Alcaraz ile Rus tenisçi Medvedev karşılaştı.

Finalde Alcaraz, Medvedev'i 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti. İspanyol tenisçi, geçen yıl Wimbledon'dan bu yana ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA

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