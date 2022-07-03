Dünya 58 numarası Belçikalı David Goffin ise 23 numaralı seribaşı Frances Tiafoe'yi 7-6, 5-7, 5-7, 6-4 ve 7-5'lik setlerin ardından 3-2 yenerek sürprize imza attı. Goffin ile Norrie, çeyrek finalde karşılaşacak.

9 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Cameron Norrie ise ABD'li Tommy Paul'u 3-0 (6-4, 7-5 ve 6-4) mağlup ederek turnuvada son 8 tenisçi arasına kaldı.

Kaynak: AA

Wimbledon, England, Londra, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Carlos Alcaraz, Wimbledon'a 4. turda veda etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.