Çarşamba Bedensel Engelliler Spor Kulübü, sahasında Konya ekibine yenildi

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig'de mücadele eden Çarşamba Bedensel Engelliler Spor Kulübü (ÇABES), sahasında Konya Engelliler Spor Kulübü'ne 77-55 mağlup oldu.

Çarşamba Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk periyodu konuk ekibin 21-10 üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyotta da üstün oyununu sürdüren Konya Engelliler Spor Kulübü, soyunma odasına 26-43 önde girdi.

Üçüncü periyoda daha istekli başlayan ÇABES, rakibi ile arasındaki farkı indirmek istese de periyot 63-42 Konya ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

Konya ekibi son periyotta ÇABES'in aradaki farkı indirmesine izin vermeyerek salondan 77-55 galip ayrıldı.