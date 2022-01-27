Çarşambaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK karşılaşması ertelendi

Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle, 29 Ocak Cumartesi günü yapılacak Çarşambaspor- Beyoğlu Yeni Çarşı FK karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi. Yeşil-beyazlılar, 2 Şubatta deplasmanda Kuşadasıspor ile karşılaşacak.

Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından TFF 3. Lig 2. Grup 22. hafta maçlarının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Çarşambaspor, ligin 21. Hafta müsabakasında 23 Ocak 2022 tarihinde deplasmanda karşılaşacağı rakibi Darıca Gençlerbirliği maçı olumsuz hava şartları dolayısıyla ertelenmişti. Etkili olan kar yağışı nedeniyle maçın oynanacağı saha zemini karla kaplanmış ve hava durumu maç için elverişli olmadığı açıklanmıştı. Açıklamanın ardından yeşil-beyazlılar iç sahada oynayacağı Beyoğlu Yeni Çarşı FK maçının hazırlıklarına kapalı sahada başlamıştı.

Beyoğlu maçı da ertelendi

Etkisini sürdüren kar yağışı 22. Hafta müsabakalarını da erteletti. Çarşamba Şehir Stadyumu'nda Cumartesi günü saat 13.00'te oynanacak olan Çarşambaspor- Beyoğlu Yeni Çarşı FK maçı karşılaşması, TFF tarafından yapılan açıklama sonrasında ileri bir tarihe ertelendi.

İç saha maçının ertelenmesi ile birlikte Çarşambaspor, 02 Şubat tarihinde deplasmanda Aydın ekibi Kuşadasıspor ile karşılaşacak. Deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Mehmet Seçkin yönetiminde sürdüren Çarşambaspor, bu önemli maçtan 3 puan almak için tüm mücadelesini verecek. - SAMSUN