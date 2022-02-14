Doping tespit edilen Rus patenci Valieva madalya kazanırsa, tören yapılmayacak

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2022 Pekin Kış Olimpiyatları öncesi doping testi pozitif çıkan ancak yaşının (15) küçük olduğu gerekçesiyle olimpiyatta yarışmasına izin verilen Rus artistik buz pateni sporcusu Kamila Valieva'nın madalya kazanması halinde, tören yapılmayacağını bildirdi.

Komite, yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) Valieva'nın olimpiyatlarda yarışmasına izin veren kararına uyacağını, ancak tek kadınlar müsabakasında madalya kazanması durumunda çiçek ve madalya törenlerinin yapılmayacağını belirtti.

Valieva'nın madalya kazandığı takım buz dansı müsabakasının ertelenen madalya töreninin de yapılmayacağını kaydeden komite, "Tüm sporculara ve ülkelere adil davranmak adına madalya töreninin yapılmaması uygun olacaktır." açıklamasında bulundu.

IOC ayrıca, Uluslararası Buz Pateni Birliğine (ISU), Valieva'nın yarınki tek kadınlar kısa programda ilk 24'e kalması halinde, 17 Şubat'taki serbest buz pateni müsabakasına 25'inci sporcunun katılmasına izin verme çağrısı yaptı.

Süreç

Uluslararası Test Ajansı (ITA), Valieva'nın 25 Aralık 2021'de St. Petersburg şehrinde düzenlenen Rusya Artistik Buz Pateni Şampiyonası sırasında alınan numunesinde doping tespit edildiğini bildirdi.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) yetkilendirdiği İsveç'teki laboratuvarda yapılan testte, yasaklı bir metabolizma düzenleyici madde olan "trimetazidine"ye rastlandığı duyuruldu.

Rusya Dopingle Mücadele Ajansı (RUSADA), test sonucunun bildirilmesinin ardından Valieva'yı geçici süreyle spordan men kararı alırken, sporcunun Disiplin Komitesine yaptığı temyiz başvurusunun ardından men kararı kaldırıldı. Bunun üzerine IOC ve ITA, sporcunun olimpiyatlarda yer almasının engellenmesi için CAS'a başvurdu.

CAS, bugün verdiği kararda sporcunun, Pekin'de yapılan doping kontrolünün ise temiz çıktığını hatırlatıp, olimpiyatta yarışabileceğine hükmetti.

Kararda, Valieva'nın (15) yaşından ötürü doping konusunda farklı düzenlemelere ve müeyyidelere tabi olduğuna dikkat çekildi.

Karar sonrası Valieva'nın olimpiyatlarda yarışmasına engel kalmadı.

Anti-doping kuralları küçükleri muaf tutuyor

Anti-doping kuralları, 16 yaş altı sporcuları yasaklı madde kullanımı konusunda sorumluktan muaf tutuyor.

Küçük yaştakilere yönelik soruşturmalarda sporcu değil, antrenör, doktor ve diyetisyen gibi takım yetkilileri sorumlu görülüyor.

Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) adına yarışan Valieva, 7 Şubat'ta yapılan artistik buz pateni takımlar buz dansı serbest programda takımıyla altın madalya kazanmış, genç sporcu, zorlu "dörtlü atlayış" (quadruple jump) hareketini olimpiyatlarda gerçekleştiren ilk kadın sporcu olmuştu.

Doping konusu nedeniyle müsabakanın madalya töreni ertelenmiş, ardından ROK ekibinin takım madalyasının geri alınıp alınmayacağı tartışılmıştı.

Valieva, yarın tek kadınlar müsabakasında yarışacak. Sporcu, bu dalda altın madalyanın en güçlü adayı olarak değerlendiriliyor.