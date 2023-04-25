Castellanos, Real Madrid'i yaktı geçti! - Son Dakika
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Castellanos, Real Madrid'i yaktı geçti!

25.04.2023 23:33

La Liga'nın 31'inci haftasında Real Madrid, deplasmanda Girona'yla karşılaştı. Eflatun-beyazlılar, ilk yarısını 2-1 geride tamamladıkları maçtan 4-2 mağlup ayrıldı. Girona'nın tüm golleri Valentin Castellanos'tan attı.

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, Girona deplasmanına konuk oldu. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, Municipal de Montilivi'deki maçtan 4-2'lik skorla kaybetti.

CASTELLANOS, TARİHE GEÇTİ

Mücadelede Girona'ya galibiyeti getiren tüm golleri Valentin Castellanos attı. Castellanos, 12,24, 46 ve 62. dakikalarda fileleri havalandırdı. Castellanos, 21. yüzyılda bir La Liga maçında Real Madrid'e 4 gol atan ilk futbolcu oldu. Konuk ekip Real Madrid'in gollerini ise 34. dakikada Vinicius Junior ve 85. dakikada Lucas Vazquez kaydetti.

PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından Real Madrid, 65 puanda kaldı. Girona, 41 puana yükseldi. Real Madrid, ligde gelecek hafta Almeria'yı sahasında ağırlayacak. Girona, Sevilla deplasmanına konuk olacak.

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