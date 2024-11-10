Cavaliers Namağlup Devam Ediyor - Son Dakika
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Cavaliers Namağlup Devam Ediyor

Cleveland Cavaliers, Nets'i 105-100 yenerek sezona 11'de 11 ile giriş yaptı. Wembanyama tarihi bir başarı elde etti.

10.11.2024 11:46
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, sahasında Brooklyn Nets'i 105-100 yenerek sezona 11'de 11 ile giriş yaptı.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Cavaliers, Nets'i ağırladığı mücadeleyi Evan Mobley'nin 23 sayı, 16 ribaunt, Donovan Mitchell'ın 22 ve Darius Garland'ın 20 sayılık performanslarıyla kazanarak yoluna namağlup devam etti.

Nets'te Cameron Johnson'ın 23, Cam Thomas ve Dennis Schröder'in 22'şer sayısı, sezonun 6. mağlubiyetini engelleyemedi.

Wembanyama tarihe geçti

San Antonio Spurs'ün Fransız yıldızı Victor Wembanyama, Utah Jazz'a 111-110 yenildikleri karşılaşmada NBA tarihine geçti.

Wembanyama, karşılaşmada 6'sı üç sayı çizgisinin gerisinden olmak üzere 24 sayı, 16 ribaunt ve 7 blok üretti. Fransız genç basketbolcu, NBA tarihinde birden fazla maçta 20 sayı, 15 ribaunt, 5 blok, 5 üç sayı isabeti ve üzeri istatistikle oynayan ilk oyuncu oldu.

Sezonun 6. mağlubiyetini yaşayan ev sahibi Spurs'te Stephon Castle 23 ve Devin Vassell 21 sayı kaydetti.

İkinci galibiyetini alan Jazz'da ise Collin Sexton 23 ve Lauri Markkanen 20 sayı buldu.

Sonuçlar

San Antonio Spurs-Utah Jazz: 110-111

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 105-100

Atlanta Hawks- Chicago Bulls: 113-125

Los Angeles Clippers- Toronto Raptors: 105-103

Kaynak: AA

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